Nimmt die Zahl der Sperlinge weiter ab? Auch das will der NABU vom 6. bis 8. Januar bei der »Stunde der Wintervögel« herausfinden. (Archivfoto: Meissner-Wischek) © pv

Die Vogelzählung wird unter anderem zeigen, ob sich die bundesweite Abnahme von Haus- und Feldsperlingen, Grünfink und Stieglitz fortsetzt. Besonders spannend ist die Frage, ob das durch den Usutu-Virus ausgelöste Amselsterben entlang des Rheins dort zu weiteren Bestandseinbrüchen geführt hat.Der Klimawandel hat auf das Verhalten von Zugvögeln einen Einfluss: Bei milden Wintern verkürzen manche heimischen Vögel ihren Aufenthalt im Süden oder lassen ihn ausfallen. So bleiben zum Beispiel Singdrossel, Hausrotschwanz und sogar Kraniche häufiger ganzjährig in Deutschland. Zugvogelarten wie Mönchsgrasmücke und Zilpzalp kehren verfrüht zurück. Die milden Temperaturen im Winter sorgen nämlich dafür, dass sich das winterliche Nahrungsangebot verbessert.Und so können Interessierte an der Zählung teilnehmen: Suchen Sie sich einen Platz, von wo aus Sie gut beobachten können. Notieren Sie von jeder Art die höchste Anzahl der Vögel, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu sehen waren. Das vermeidet Doppelzählungen. Zählhilfen und Tipps zum Vögel bestimmen findet man unter www.nabu.de . Dort gibt es auch ein Online-Meldeformular, in das man sein Ergebnis eintragen kann. Meldungen werden auch unter der kostenlosen Rufnummer 0800-1157115 am 7. und 8. Januar von 10 bis 18 Uhr direkt entgegen genommen. Meldeschluss ist der 16. Januar.