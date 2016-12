Mit Joghurt zum Erfolg

Mit Joghurt befassen sich (v. l.) Lazar Pajkic, Phil Schiffler und Lucas Schmidt. In ihrem unterhaltsamen Vortrag verraten die Schüler, dass das Milchprodukt auch bei Rötungen der Haut nach einem Sonnenbrand Verwendung findet. (Foto: con) © Constantin Hoppe

Neben den Vorteilen des Joghurts als Speise gehörten auch andere Verwendungszwecke zu dem unterhaltsamen Vortrag: »Auch Gesichtsmasken sind möglich – was vor allem den weiblichen Zuhörern hier bekannt sein sollte«, sagte Phil Schiffler. »Daneben hilft Joghurt auch bei Rötungen der Haut nach einem Sonnenbrand.«Nach bisher zwei erfolgreichen Veranstaltungen von »ProjekTTeam« gab es wieder einen Termin, an dem sich die Gruppen mit den besten Projektprüfungen des Bildungsganges Hauptschule der Stadt und des Landkreises präsentierten. Insgesamt 24 Schüler in sieben Gruppen aus der Jahrgangsstufe 9 der drei beteiligten Schulen präsentierten einen Vormittag lang ihre Projekte rund um Gesundheit, Rettungsarbeit und Sport. Vertreten waren neben der DBS die Adolf-Reichwein-Schule in Pohlheim (ARS) und die Friedrich-Ebert-Schule (FES) in Gießen. Die Präsentationen waren für mehrere Gruppen Teil ihres Hauptschulabschlusses, andere machten auch ohne Abschlussgedanken mit.Eine Jury, bestehend aus Sascha Drechsel (Geschäftsführer »SchuleWirtschaft« Mittelhessen), Uwe Happel (Stabstelle Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kreisentwicklung des Landkreises Gießen) und Rolf Heckeroth (Staatliches Schulamt Gießen), bewertete die Präsentationen und gaben den Schülern hilfreiche Tipps an die Hand, wie sie ihre Vorträge noch verbessern könnten.Gerade letzterer Aspekt war besonders für Schüler des Jahrgangs 8 von Interesse, die sich die Präsentation ihrer Mitschüler anschauten und so schon mal wertvolle Tipps für ihre eigenen Prüfungen im kommenden Jahr bekamen.Eine Bewertung in Form einer Note gab es nicht – Ziel der Präsentation war es viel mehr, die Leistung der Schüler hervorzuheben. »Die Schüler geben sich viel Mühe und das sollte entsprechend gewürdigt werden«, erklärte Ralf Weber. Vor drei Jahren rief er deshalb diese Form der Projektpräsentation ins Leben.Derzeit nehmen vier Schulen an dem Projekt Teil – DBS, ARS, FES und die Friedrich-Magnus-Gesamtschule in Laubach. Für das nächste Jahr hat auch die Gesamtschule Gleiberger Land ihr Interesse an dem Präsentationsprojekt angemeldet.