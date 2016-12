Mit Betttuch auf Einbruchstour

© Red

0.45 Uhr die Eingangstür mit einem Vorschlaghammer eingeschlagen, Tabakwaren im vierstelligen Eurowert erbeutet. Auch hier kam das Betttuch wohl zum Einsatz.»Es spricht viel dafür, dass es sich im Landkreis um die gleichen Täter handelt«, sagte Pressesprecher Jörg Reinemer im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Technik ist nicht neu, doch häufen sich derzeit solche Einbrüche, auch in der Wetterau und im Lahn-Dill-Kreis. Die Polizei vermutet Täter aus dem südosteuropäischen Raum dahinter, die extra für ihre Taten mit schnellen Fahrzeugen anreisen und ebenso schnell wieder verschwinden.Hinter einer anderen außergewöhnlichen Einbruchstechnik hingegen vermutet die Polizei derzeit keine einzelne Bande: der Weg übers Dach. In Grünberg wurde vor Kurzem an einem Supermarkt ein Oberlicht eingeschlagen. Die Täter gaben aber den Versuch auf, sich in den Markt abzuseilen. In Steinbach deckten Unbekannte wenige Tage später das Dach eines Supermarktes ab, um einzubrechen.Auch diese Technik ist nicht neu, sagte Reinemer. »Es ist schwer zu sagen, ob es sich um eine Gruppe handelt.« Derzeit registriere die Polizei aber wieder vermehrt solche Fälle. Die Täter schauen sich dafür bestimmte Märkte aus. Meist scheitern diese spektakulären Einbrüche aber, denn fast immer lösen die Unbekannten dabei den Alarm aus.Um die Einbrecher dingfest zu machen, bittet die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung: »Wenn man nachts den Alarm an einem Supermarkt hört, sofort die 110 anrufen«, sagt Reinemer.