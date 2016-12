Landrätin Anita Schneider überbringt neben ihrem persönlichen Dank für die geleistete Arbeit auch Christstollen. (Foto: pm) © pv

Sie überreichte am Freitag kleine Geschenke stellvertretend für alle Retter, die über die Weihnachtsfeiertage im Einsatz sind, dazu gehören auch die Mitarbeiter der Zentralen Leitstelle, des Deutschen Roten Kreuzes Mittelhessen sowie der Johanniter-Unfall-Hilfe des Regionalverbandes Gießen. »Ich danke Ihnen, auch im Namen der Bürgerinnen und Bürger. Sie geben den Menschen im Landkreis die Sicherheit, dass Hilfe kommt, wenn sie gebraucht wird«, sagte die Landrätin. »Diese Leistung wird allzu oft als selbstverständlich vorausgesetzt.«Aus Erfahrung wissen die Lebensretter: Notfälle nehmen keine Rücksicht auf Feiertage. In der Leitstelle in der Gießener Steinstraße sind die Mitarbeiter an Weihnachten über die Rufnummer »112« selbstverständlich rund um die Uhr erreichbar. Sie ist für Brandschutz, Rettungsdienst und auch für den Katastrophenschutz zuständig. Feuerwehren, Rettungsdienste, Notärzte – alles wird von hier koordiniert, ob auf den Straßen oder in der Luft, falls ein Rettungshubschrauber gebraucht wird.Insgesamt sind in den 14 Rettungswachen und drei Notarzt-Standorten im Kreisgebiet etwa 100 Rettungsassistenten, Sanitäter sowie Notärzte pro Tag im Schichtdienst im Einsatz. Sollte dies nicht ausreichen, stehen auch ehrenamtliche Kräfte wie etwa die Unterstützungskomponente Rettungsdienst zur Verfügung.Anita Schneider überbrachte neben ihrem persönlichen Dank für die geleistete Arbeit auch die Weihnachtsgrüße der Kreisgremien gemeinsam mit Dr. Simon Little und Horst Jeckel, den Verantwortlichen des Sachgebiets Rettungsdienst in der Kreisverwaltung. Mit dabei hatte sie Christstollen. Zum Schluss des Besuches wünschte die Landrätin allen Aktiven einen ruhigen Dienst und schloss dabei die Einsatzkräfte der Feuerwehren, der Polizei, des Technischen Hilfswerks, aber auch der Krankenhäuser mit ein.