Landrätin bedankt sich bei Helfern im Katastrophenschutz

Auszeichnung fürs Engagement im Katastrophenschutz (v.l.): Kreisbrandinspektor Mario Binsch mit Christoph Stöppler, Viktor Wundersee, Jörg-Rüdiger Stein, Ekkehard Krell, Roland Kraus und Stefan Sellner. (Foto: pm) © pv

Rund 1000 Frauen und Männer engagieren sich in den Katastrophenschutzeinheiten des Landkreises Gießen. Anita Schneider lobte: »Das sind 1000 Personen mit unterschiedlichen Kompetenzen, die für eines sorgen: Sicherheit in unserer Region. Für dieses gute Gefühl, das Sie vermitteln und das alle Bürgerinnen und Bürger im Kreisgebiet haben können, danke ich Ihnen.« Die Landrätin erinnerte auch an die geleistete Arbeit während der intensivsten Flüchtlingssituation.Anita Schneider übernahm im Anschluss auch Ehrungen. Die Goldene Katastrophenschutz-Medaille für 40-jährige aktive Dienstzeit überreichte sie Mario Brandel vom 2. Sanitätszug des DRK. Seit 25 Jahren ist Peter Hofmann aus derselben Einheit für den Katastrophenschutz aktiv. Die Bronzene Katastrophenschutz-Medaille für zehnjährige aktive Dienstzeit erhalten Roland Kraus, Ekkehard Krell, Stefan Sellner, Jörg-Rüdiger Stein (alle Katastrophenschutz-Stab Landkreis Gießen), sowie Viktor Wundersee (Stv. Zugführer Rabenau).Eine besondere Ehrung ging an Pfarrer Christoph Stöppler, den langjährigen Beauftragten der Kirche für die Notfallseelsorge Gießen. Zugleich war es seine Verabschiedung. Sein Nachfolger ist Pfarrer Hans-Theo Daum.Um die Arbeit der im Katastrophenschutz engagierten Menschen zu unterstützen, übergab Anita Schneider im Auftrag des Kreisausschusses finanzielle Zuwendungen für Ausbildungen oder auch Ausrüstung. Schecks erhielten die Johanniter-Unfall-Hilfe (5000 Euro), das Deutsches Rotes Kreuz (12 500 Euro), die DRK-Wasserrettung (4200 Euro), das DRK-Bürgertelefon (3000 Euro) sowie die Arbeitsgemeinschaft Wasserrettung (2580 Euro).