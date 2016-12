Landrätin Anita Schneider und Polizeipräsident Bernd Paul (M.) sind zufrieden mit den Präventionsprogrammen. (Foto: pm) © pv

»Der Landkreis fördert diese Aktionen schon seit Jahren und immer wieder gerne«, betonte Schneider. »Die Zahlen zeigen, dass die Aktionen wirken.« Seit 2006 gibt es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mittelhessen die Aktion »Bob«, die sich gezielt an junge Autofahrer richtet. »Seitdem ist ein Rückgang von 61 Prozent bei den Verkehrsunfällen mit angetrunkenen Verursachern im Alter von 18 bis 24 Jahren festzustellen«, berichtet Polizeipräsident Paul. Während 2006 noch 288 Unfälle gezählt wurden, die von jungen Fahrern unter Alkoholeinfluss verursacht wurden, waren es 2015 nur noch 111 Unfälle.Der »Bob« ist die Person in einer Gruppe, die beim Weggehen kein Alkohol trinkt und sich und die Freunde sicher nach Hause bringt. Die Verantwortung dafür ist an dem gelben »Bob«-Schlüsselanhänger zu erkennen. Die Mitarbeiter der Präventionsaktion verteilten bislang 229 000 dieser Anhänger in Mittelhessen. Wer ihn in den rund 340 teilnehmenden Gastronomiebetrieben zeigt, erhält ein kostenloses alkoholfreies Getränk.Die Aktion »Max«, die Abkürzung für »Maximal mobil bleiben – mit Verantwortung!«, richtet sich dagegen an die Generation 65plus. Die Kooperationspartner möchten ältere Menschen für den Verkehr fit halten – sei es als Autofahrer, Bus- und Bahn-Nutzer oder auch als Radfahrer und Fußgänger. Mit Info, Workshops und Präventionstagen gehen die Polizisten auf die Senioren zu und sensibilisieren für mehr Sicherheit.Die Landrätin sagte, dass die Mobilitätssicherung und die Verkehrssicherheit älterer Menschen vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung an Bedeutung gewinne: »Gerade auf dem Land wollen Senioren möglichst bis in hohe Alter mobil bleiben. Dafür müssen wir Voraussetzungen schaffen.« Aber auch die Jugend ziehe es dorthin, wo gerade etwas los sei. Verantwortungsbewusstes Handeln im Straßenverkehr sei von allen Altersgruppen gefordert. Mit den beiden Programmen »Bob« und »Max« biete die Polizei Hilfen für ein selbstbestimmtes und sicheres Leben an.