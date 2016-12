Kanalsanierung im Schlosspark Rauischholzhausen

Auch bei der Gärtnerei werden neue Kanäle verlegt. (Foto: pm) © pv

Notwendig wurde die Baumaßnahme aufgrund von Untersuchungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung des Landes Hessen, die im Auftrag der Justus-Liebig-Universität durchgeführt wurde. Diese Maßnahme entspreche exakt den Vorgaben, die die Gemeinde für ihr Kanalnetz in den einzelnen Ortsteilen auch erfüllen müsse, heißt es in der Pressemitteilung weiter.Rund 200 000 Euro investierte die Gemeinde in ihren Kanal – nur in Rauischholzhausen. Die Uni muss da tiefer in die Tasche greifen. Aufgrund des Alters der im Schlossparkgelände verlegten Kanäle war erheblicher Handlungsbedarf gegeben, um die Kanalleitungen gegen Ex- und Infiltration zum Schutz des Grundwassers abzudichten.2013 wurde die Sanierungsplanung in der Gemeindeverwaltung mit Vertretern der Universität Gießen, LBIH, dem Ingenieurbüro Müller und der Gemeinde Ebsdorfergrund/Abwasserverband Rauischholzhausen/Roßdorf erörtert. Hierbei wurde als wichtige Zielsetzung die dringend notwendige Reduzierung des Fremdwasseranteils und die damit verbundene hydraulische Entlastung des Kanalsystems von Rauischholzhausen festgeschrieben. Die Verbandskläranlage wird ebenfalls entlastet, was dort zu niedrigeren Kosten führt.Insgesamt werden für die Sanierung der Kanäle rund 125 000 Euro für Robotertechnik und rund 850 000 Euro für die Sanierung in offener Bauweise fällig. Mit Ingenieur und Nebenkosten macht das eine Millionen Euro, die aus Landesmitteln finanziert wird.Die Gemeinde hatte sich jahrelang um die Maßnahmen bemüht. Bei einem Ortstermin machte sich Bürgermeister Andreas Schulz jetzt selbst ein Bild der Arbeiten. Die Investition lohne sich einerseits für den Umweltschutz und diene andererseits der Sicherung des Standorts der Uni Gießen. Ferner profitiere die Gemeinde durch die Entlastung des Kanalnetzes ebenso wie der Abwasserverband Rauischholzhausen/Roßdorf finanziell. »Die Million ist somit gut investiert und stellt eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten dar.«