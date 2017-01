Gelber-Sack-Ärger geht weiter

© Norbert Schmidt

Das hat Siegfried Rehberger bestätigt, der Südwest-Geschäftsführer von Remondis und Geschäftsführer der Remondis-Tochter ZR (Zaug Recycling) in Großen-Buseck, die vor Ort mit dem Verteilen der Säcke betraut ist. ZR bedient sich seinerseits des Unternehmens Mittelhessen Mail für die Zustellung. In Buseck kann man Rollen auch abholen. Rehberger hatte noch zwischen den Jahren auf Anfrage gesagt, dass seit den Weihnachtstagen »die Verteilung soweit durch ist. Die Reklamationen werden im Januar abgearbeitet«.Was also tun, wenn akut Säcke fehlen? Da kann man beispielsweise das Sammelfahrzeug abpassen und bei den Müllwerkern nachfragen: Die Sack-Sammler haben in der Regel einige Rollen mit an Bord. Oder es bleibt der Gang in den nächsten Einkaufsmarkt, um dort eine Rolle Abfallsäcke zu erstehen – das kostet dann zwar ein paar Euro, aber man darf sich damit trösten, dass diese Säcke deutlich stabiler und reißfester sind als die via Remondis/ZR ausgelieferten Teile.Blick nach vorn. Womöglich gehören derlei Ärgernisse im kommenden Jahr der Vergangenheit an: Ab 2018 könnten in allen Haushalten gelbe Tonnen zur Verfügung stehen. Die Bürgermeister aller Kreisgemeinden haben sich dafür ausgesprochen, darauf umzustellen, und auch Remondis-Chef Rehberger wäre das nur recht, um den Ärger mit den Säcken auf diese Weise abzustellen. Unter ökologischen Aspekten sei es ohnehin fragwürdig, so sagt er, Jahr für Jahr bis zu sechs Millionen Säcke allein im Kreis Gießen unters Volk zu bringen, während andererseits Plastiktüten aus den Supermärkten verbannt werden sollen.