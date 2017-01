Esther und Kurt-Werner Strube nehmen Abschied vom Flensunger Hof

Beide waren jedoch zu klein, um wirtschaftlich arbeiten zu können, so wurden sie 1992 unter der Federführung Strubes zusammengelegt, »die richtige Entscheidung«. Denn so war man in der Lage, vielfältige Angebote für unterschiedliche Zielgruppen zu machen, was sich bewährt hat. Seine Frau erinnert sich an viele Experimente der ersten Zeit. Essen wurde von der Zentralküche ins Erholungsheim transportiert, dort eine Spülküche eingerichtet, alle Drähte liefen heiß und irgendwie hatte man oft das Gefühl, es sei genau das Falsche am falschen Ort.Mit großer Geduld haben die beiden nicht nur diese Herausforderung gemeistert. »Es war mir immer wichtig, lieber viele kleine Schritte zu gehen und alles überschaubar zu halten«, erläutert Strube seine Grundeinstellung. Dass es nicht immer leicht war, sich von eigenen Ansprüchen und denen anderer nicht unter Druck setzen zu lassen, merkt er an und schmunzelt, wenn er an die Ideale seiner allerersten Zeit zurückdenkt.Hochmotiviert und überzeugt davon, auch einen Erziehungsauftrag für seine Gäste zu haben, hatte er schnell den Ruf, ein »scharfer Hund« zu sein. Noch immer hat er den Ehrgeiz, dass Häuser und Gelände in ordentlichem Zustand sind, allerdings werde man mit der Zeit gelassener. Keine Chance hatte allerdings die Lehrerin einer Grundschulklasse, deren Konzept völlige Freiheit für die Schüler beinhaltete, was zur kompletten Vermüllung in kürzester Zeit führte.Es sind solche Geschichten, die nach 30 Jahren Leitung des Flensunger Hofs die Erinnerungen bestimmen, Begegnungen mit Menschen unterschiedlicher Art und verschiedener religiöser Prägung, die auch ihren eigenen Horizont weit machten.Natürlich ist das Freizeitzentrum eine christliche Einrichtung. Viele äußere Elemente und zum Beispiel die gute Tradition des Tischgebets weisen darauf hin. Dennoch ist das Haus offen für Gruppen jeder Art und Kurt-Werner und Esther Strube sahen ihre Aufgabe nicht in einer krampfhaften Missionierung. »Fröhlich und ansteckend« wollten sie zu einem persönlichen Glauben einladen, der auch ihr Leben geprägt hat.