Engpass über Silvester: Es droht ein Altglas-Chaos

Die Mitarbeiter von Knettenbrech müssen derzeit nicht nur die neuen Container aufstellen, sondern Altglas entsorgen. (Foto: chh) © Christoph Hoffmann

Mit diesem Global Player hat der Mittelständler Knettenbrech Probleme. Der Vorwurf von Geschäftsführer Wack: Suez halte sich nicht an die vereinbarten Abzugstermine. Vielmehr würden sie ihre Container absichtlich zu früh abholen. Da Knettenbrech mit dem Aufstellen der neuen Behälter nicht nachkomme, seien mehrere Standorte im Landkreis verwaist. »Sie spielen Spielchen, um uns in Schwierigkeiten zu bringen«, schimpft Wack. Sein Unternehmen habe daher jeden verfügbaren Kranwagen losgeschickt und versuche, die knapp 1000 Container im Landkreis so schnell wie möglich aufzustellen. »Wir hoffen, bis kommenden Mittwoch fertig zu sein.«Doch das ist zu spät. Denn auch Wack weiß: Die vielen Sektflaschen, die an Silvester geköpft werden, wollen vorher entsorgt werden. »Wir haben jetzt schon viele Reklamationen, in den kommenden Tagen werden es noch einmal deutlich mehr werden. Vor und nach Silvester ist das Altglas-Aufkommen wahnsinnig hoch, das führt zu dramatischen Problemen.« Soll heißen: Dort, wo derzeit keine Container stehen, könnte sich das Altglas türmen. Wack wirft der Suez-Gruppe vor, diese Probleme bewusst herbeizuführen. »Es gibt keinen Grund, jetzt verstärkt abzuziehen. Sie wissen, was das für ein Chaos gibt.«Schwerwiegende Vorwürfe, die Suez-Pressesprecher Philipp Saar vehement zurückweist. »Es gibt einen ganz klaren Plan, und an den halten wir uns auch.« Saar äußert den Verdacht, dass sich Knettenbrech mit dem Auftrag schlichtweg verhoben habe und jetzt versuche, den Schwarzen Peter weiterzugeben. Pressesprecher Saar betont: »Wir haben keinerlei Veranlassung, früher oder später abzuziehen.«Doch offensichtlich hat die Suez-Gruppe genau das getan – zumindest, wenn der von Knettenbrech vorgelegte Abzugsplan korrekt ist. Darin sind zum Beispiel für die Stadt Lich der 5. und der 6. Januar als Termine für den Abtransport der Container festgehalten. Fakt ist aber, dass die Suez-Behälter am Licher Rewe-Markt schon verschwunden sind. Laut einem Knettenbrech-Fahrer wurden sie schon Anfang der Woche abgeholt. Das wären zehn beziehungsweise elf Tage vor dem vereinbarten Termin. Auch an anderen Orten habe Suez die Container zu früh abgeholt, beteuert der Knettenbrech-Fahrer.Der Abzugsplan ist kein unterschriebenes Dokument, sondern lediglich eine Excel-Tabelle. Wack betont jedoch, dieser Plan sei von beiden Seiten so vereinbart worden. Am Grundproblem ändert das jedoch nichts: Dem Landkreis droht ein Altglas-Chaos.