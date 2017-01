Demokratieförderung: Landkreis stärkt Schülervertretung

Drei Tage lang setzen sich 20 engagierte Jugendliche intensiv mit dem Thema Schülervertretung auseinander. Sie treffen sich zum Workshop in der Wetzlarer Jugendherberge, Ausrichter ist das Jugendbildungswerk des Landkreises Gießen. (Foto: pm)

Die Zusammenarbeit zwischen dem Kreisschülerrat und der Jugendförderung des Landkreises Gießen ist ein Erfolgsmodell, das schon seit einigen Jahren existiert. »Die Mitarbeit in der Schülervertretung ist für viele der Einstieg in gesellschaftliche Mitbestimmung. Uns ist es wichtig, die Beteiligung von Jugendlichen zu fördern und ihnen demokratische Grundprinzipien zu vermitteln«, sagt Landrätin Anita Schneider. Jugendbildungsreferent Christian Englisch ergänzt: »Durch die Strukturen und die Arbeit der Schülervertretung wird politische Arbeit ein Stück weit erlebbar gemacht.« Die Schüler würden darin bestärkt, ihre Interessen zu vertreten.Zu Beginn des Seminars erstellten die Jugendlichen einen Metaplan, um die Fragen zum Thema Schülervertretung, Kreisschülerrat und ihre Rechte als Schülervertreter zusammenzutragen. Im regen Austausch verschafften sie sich einen Überblick über die Situation der Schülervertretungen an den verschiedenen Schulen. Danach wurden wegen der verschiedenen Aufgaben der Jugendlichen in ihren Schulen drei Arbeitsgruppen gebildet.Die Jugendlichen arbeiteten in den Gruppen zu den Themen Projektplanung 2017, den aktuellen SV-Strukturen sowie den Grundlagen der Kreisschülerratsarbeit. Zum Abschluss wurden die Ergebnisse der Gruppen im Plenum vorgestellt und die Fragen aus dem Metaplan beantwortet.Das nächste SV-Seminar findet vom 27. bis 29. Januar statt. In diesem Seminar geht es vor allem um die Kunst der Rhetorik. Nicht nur in der SV-Arbeit ist es vorteilhalft, sprachliche Fähigkeiten zu besitzen und sich gut präsentieren zu können. Ausführliche Informationen sind im Internet unter www.lkgi-jugendfoederung.de erhältlich.