Über Möglichkeiten der Integration von Flüchtlingen in die Berufswelt informieren Vertreter von Jobcenter, Agentur für Arbeit, Landkreis und Unternehmen. (Fotos: con) © Constantin Hoppe

In drei Schritten (Sprünge) sollen Menschen, die als Flüchtlinge kamen, an einen Arbeitsplatz herangeführt werden. Zuerst stand ein sogenanntes »Matching« an: Dabei wurden die Betroffenen in Gesprächen und Kurzpraktika an Unternehmen vermittelt, die am besten für sie geeignet waren und die ihren Wünschen entsprachen. Als nächstes steht eine Phase an, in der die Interessierten an die Berufe herangeführt werden: Die einmonatigen Praktika beginnen im Januar. Der zweite Sprung beginnt im Februar mit einer sechsmonatigen Fördervertragszeit, in der das Wissen und die Deutschkenntnisse verbessert werden sollen, bevor dann der letzte Sprung beginnt: Die Übernahme in ein duales Ausbildungsvertragsverhältnis – Ziel ist die Übernahme in ein Arbeitsverhältnis.Doch die Zahl der jetzt beginnenden Praktikanten ist auf den ersten Blick eher ernüchternd: Von 50 Bewerbern beginnen acht ihre Praktika im kommenden Monat. Aber dabei soll es natürlich nicht bleiben. »Derzeit sind es drei Unternehmen, die sich beteiligen, aber weitere drei haben bereits ihr Interesse angemeldet«, erklärte Landrätin Anita Schneider im Pressegespräch. »Darüber hinaus haben wir eine Grundlage geschaffen, auf die weitere Unternehmen jetzt aufspringen können.« Denn gerade daran haperte es in der vergangenen Zeit: Viele Betriebe hätten durchaus einen Flüchtling in ein Ausbildungsverhältnis übernommen, wenn es entsprechende Hilfestellungen dafür gegeben hätte.Die Idee zu dem Projekt kam durch die Lück-Gruppe: »Wir wollten etwas voranbringen und eine Grundlage schaffen, auf die andere Betriebe und Unternehmen aufspringen können«, erklärte Geschäftsführer Ingo Lück. Gemeinsam mit dem Landkreis sowie der Licher Privatbrauerei und der Branopac GmbH in Lich ging man das Projekt an. Mit dem bisherigen Verlauf sind alle Beteiligten sehr zufrieden: »Wir waren sehr überrascht, wie motiviert die Bewerber waren«, erklärte Sigrid Schneider von der Lück-Gruppe.Für viele Flüchtlinge ist die Suche nach einem Arbeitsplatz eine große Herausforderung, wie Flüchtlingsberater Ferhat Avas berichtete. »Viele wollen schon keine Praktika mehr machen, da diese auf nichts hinauslaufen«, berichtete er aus eigenen Erfahrungen, aber: »Mit der Aussicht auf einen Ausbildungsplatz sieht das aber wieder ganz anders aus – und viele haben sich für das Angebot interessiert.«