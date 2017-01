Große Flaschensammlung: Dort, wo in Hungen sonst Container stehen, stellen die Leute das Altglas einfach ab. (Foto: pad) © Patrick Dehnhardt

Was war passiert? Das mittelständische Unternehmen Knettenbrech aus Wiesbaden hatte sich bei der Ausschreibung für das Aufstellen und die Leerung der Altglas-Container im Landkreis Gießen gegen die Suez-Gruppe aus Köln durchgesetzt. Letztere war zuvor für diese Aufgaben verantwortlich. Laut Knettenbrech-Chef Wack hat sich Suez, eigenen Angaben zufolge einer der größten privaten Entsorgungs- und Umweltdienstleister Deutschlands, aber nicht an die vereinbarten Abzugstermine gehalten. Vielmehr hätte Suez seine Container an mehrerer Orten absichtlich zu früh abgeholt, um die Konkurrenz aus Wiesbaden in ein schlechtes Licht zu rücken. Gegenüber dieser Zeitung wies Suez-Pressesprecher Philipp Saar diese Vorwürfe zurück. Sein Unternehmen halte sich an die vereinbarten Termine. Vielmehr äußerte Saar die Vermutung, Knettenbrech habe sich mit dem Auftrag übernommen.Wack hat jedoch einen Abzugsplan vorgelegt, der seinen Verdacht erhärtet. Darin ist zum Beispiel vermerkt, dass die Container am Herkules-Markt in Watzenborn-Steinberg am 3. bzw. 4. Januar abgezogen werden sollten. Am 31. Dezember waren die Container aber bereits verschwunden. In Lich sind der 5. und 6. Januar eingetragen, dort stehen jedoch seit vergangener Woche keine Container mehr. Und in Hungen sollen die Behälter eigentlich erst morgen eingesammelt werden. Ein Besuch am Montag zeigte jedoch, dass dies schon längst geschehen ist.Welche weiteren Standorte im Landkreis derzeit ohne Container auskommen müssen, konnte Wack am Dienstag nicht sagen. »Es herrscht nach wie vor Chaos, einige Sammelplätze sehen schlimm aus.« Seine Mitarbeiter seien derzeit rund um die Uhr unterwegs, um die fehlenden Behälter aufzustellen. Die vielen Flaschen, die von den Bürgern trotz fehlender Container abgestellt worden seien, erschwerten aber die Arbeit. »Unsere Mitarbeiter müssen erst die ganzen Flaschen wegräumen, bevor sie die Container aufstellen können. Das sorgt natürlich für Verzögerungen.«Trotz der zusätzlichen Arbeit ist Wack zuversichtlich, dass bis zum heutigen Mittwoch alle 900 Container im Landkreis aufgestellt sein werden. Ob damit auch der Streit zwischen Knettenbrech und der Suez-Gruppe beigelegt wird, ist eine andere Frage.