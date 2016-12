Rewe in Lich: Zwischen Abtransport der alten und Aufstellung der neuen Altglascontainer sind einige Tage vergangen. Das sieht man. (Foto: chh) © Christoph Hoffmann

Zu »Wir« gehört auch Matthias Bahlke. Der Mitarbeiter von Knettenbrech steht am Donnerstagmittag mit seinem Lastwagen vor dem Rewe-Supermarkt am Wall. Vier Container hat er bereits aufgestellt, zwei weitere sollen noch folgen. »Jeweils zwei für Braun-, Weiß- und Buntglas.« Doch vorher muss Bahlke noch unzählige Flaschen vom Boden in die neuen Container bugsieren. Da in den vergangenen Tagen keine Container aufgestellt waren, hat sich auf den Steinplatten ein kleines Flaschenmeer angesammelt.Geschäftsführer Wack erklärt am Telefon, wie es zu der Container-freien Zeit gekommen ist: »Wir müssen den Landkreis bis Jahresende flächendeckend mit neuen Behältern ausgestattet haben. Damit das in der Praxis funktioniert, haben wir uns beim bisherigen Betreiber einen Abzugsplan besorgt. Schließlich können wir an vielen Stellen wegen des Platzmangels erst neue Container aufstellen, wenn die alten abtransportiert worden sind.« Laut Wack war das bisherige Unternehmen seiner Zeit aber voraus und hat einige Behälter schon vor dem im Abzugsplan festgehaltenen Termin abgeholt. Daher könne es sein, dass an einigen Standorten zwischen Abtransport der alten und Aufstellung der neuen Container ein paar Tage ins Land ziehen.Dafür könnten sich alle, die in der Nähe der neuen Container wohnen, auf eine angenehme Geräuschkulisse freuen. »Die alten Behälter war zum Teil ganz schön in die Jahre gekommen. Die neuen entsprechen hingegen den aktuellen Lärmschutzbedingungen, sie sind also besser gedämmt.«Eine Nachricht, die viele Menschen im Landkreis begrüßen dürften. Besonders im Hinblick auf den Neujahrstag. Denn nicht nur das Leeren, sondern auch das lautstarke Zerdeppern von Sektflaschen kann bekanntlich zu Kopfschmerzen führen.