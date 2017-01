Wettenberger Wohlklang: Dank an Verantwortliche der Winterkonzerte

Im Einsatz für die Wettenberger Winterkonzerte: Bürgermeister Thomas Brunner dankt (v. l.) Dieter Laufer, Alois Traxler, Ilse Bergner, Karlheinz Will, Helga Deiß, Anne Will und Gerhild Stolper. (Foto: so) © Ruediger Sossdorf

Von Anfang an dabei, das heißt seit November 1988, waren Karlheinz und Anne Will. Bis zum Alter von 80 Jahren hat sich Karlheinz Will um die Werbung bemüht, die Kasse geführt und die Konzerte auf Audio-Kassetten aufgezeichnet, fast lückenlos bis zum Konzert des Kalbhenn-Quartetts am 9. November 2008. Dieses Archiv von beachtlichem Wert hat er im Sommer 2016 Bergner überreicht: 81 Kassetten in einem Koffer, Dokumentation einer schönen Zeit. Ilse Bergner: »Wir sind ihm dankbar für das, was er für die Konzertreihe geleistet hat!«Alois Traxler hat Konzertmitschnitte auf CD gebrannt, die den Künstlern zur Verfügung gestellt respektive archiviert oder als Präsente weitergereicht wurden. Womit sich Traxler aber vor allem große Verdienste erworben hat, waren aufwendig gestaltete Internet-Seiten unter www.winterkonzerte.de. Viel Arbeit steckte dahinter, man konnte sich über das Programm der Saison informieren, es gab Hintergrundwissen, weiterführende Links, Hörbeispiele, Anfahrtsskizzen, Bilder. Inzwischen findet man Informationen auch über die Homepage der Gemeinde (www.wettenberg.de).Professionelle CD-Aufnahmen der Konzerte hat ab November 2005 Dieter Laufer gemacht, 29 CDs, zu Beginn und im Oktober 2016 auch je eine Video-Aufnahme. Der russische Geiger Mikhail Pochekin ist begeistert von der Qualität der Aufnahme und hat sein Konzert mit den sechs Solo-Violin-Sonaten und -Partiten von J. S. Bach auf YouTube und Facebook zugänglich gemacht. Der Zuspruch ist auch der schönen und akustisch guten Wißmarer Kirche (Bergner: »ein Juwel, das vielen erst durch diese Konzerte bekannt geworden ist«) zu verdanken – und der Atmosphäre, zu der auch seit den 1990er Jahren der künstlerisch gestaltete Blumenschmuck von Helga Deiß wesentlich beiträgt.Dank gilt zudem Gerhild Stolper, die von 2009 bis 2013 Plakate und 20 Konzertprogramme künstlerisch gestaltet hat. Leider ist ihr diese Arbeit jetzt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich.