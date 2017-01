Wachsen im KuKuK: Malerei, Fotografie und Installationen

Objekt von Heidi Rautenhaus zum Ausstellungsthema »Wachsen«. (Foto: pm) © pv

»Wachsen« ist ein Prozess, bei dem etwas zunimmt oder mehr wird. Dieser Prozess kann Organisches betreffen, Pflanzen, Tiere und Menschen. Er kann auch bei Unorganischem ablaufen: Kristalle aus Zucker, Salz oder Quarz können sich bilden und größer werden. Der Wachstumsprozess kann auch Immaterielles betreffen: Angst kann wachsen, Frustration oder Liebe.In jedem Fall beginnt Wachstum an einem Punkt, an einer Stelle, in einer Situation, die durch irgendetwas bedingt wurde. Für Wachsen gibt es immer einen Anlass, einen Auslöser. Kennt man den Auslöser, dann kann man Wachsen bewusst herbeiführen oder vielleicht auch stoppen, sollte es sich um ein krankheitsbedingtes Wachstum handeln. Wachsen kann linear verlaufen oder auch flächig nach allen Seiten oder dreidimensional, im Raum. Überhaupt lässt sich durch Verwendung von Vorsilben das speziell gemeinte Wachsen genauer kennzeichnen: etwas kann anwachsen, kann durchwachsen sein, jemand kann aufwachsen, etwas kann sich auswachsen, etwas kann bewachsen sein. Menschen wachsen heran, Blumen können aus einem Behältnis hervorwachsen, jemand kann kleinwüchsig sein oder sogar verwachsen. Wachsen kann bei Menschen Emotionen auslösen: Positive, wenn man etwa seine Kinder oder Enkelkinder aufwachsen sieht – negative, wenn z. B. der Schuldenberg wächst. »Wie auch immer man die Sache sieht: Im Leben sind wir von vielerlei Arten des Wachsens umgeben, wir können uns nicht entziehen. Wenn man es genau nimmt, sind wir sogar im Tod mit Wachstum verbunden, denn ohne unser Ableben würde das Wachsen der Menschenzahl auf der Erde zu einem beengenden Gedrängel führen und das Aufwachsen unserer Kinder und Kindeskinder sehr erschweren«, heißt es in einer Mitteilung des Kunst- und Kulturkreises.Zur Vernissage am Freitag, dem 13. Januar, um 19 Uhr erwartet die Besucher eine Performance mit Musik und Texten zum Thema.Am Sonntag, dem 22. Januar, von 15 bis 17.30 Uhr werden vom Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt spezielle Gewächse des Gartens vorgestellt: Unter dem Motto »Wintergemüse – Wintergenüsse« gibt es einen Vortrag und Kostproben.Die Ausstellung »Wachsen« ist bis 5. Februar jeweils samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 5. Februar, findet um 16 Uhr die Finissage mit einer Lesung von Günter Wirtz statt.