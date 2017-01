Die Kreuzung von Hauptstraße, Wetzlarer Straße, Burgstraße und Kinzenbacher Straße ist ein eher unübersichtlicher Knotenpunkt mitten im Dorf. Verbesserung ist erwünscht – nur wie? © Ruediger Sossdorf

Thema wird dies, neben anderen Punkten, bei der Großen Verkehrsschau im März, wenn Vertreter von Fachbehörden, Straßenbauverwaltung, Polizei und Gemeinde in Wettenberg zusammenkommen. Dort stand der Knoten mitten im Dorf immer wieder auf der Agenda, zuletzt 2011, und man hat mehreres ausprobiert. Bislang ist in den vergangenen Jahren folgendes geschehen: Der Fußgängerüberweg in der Kinzenbacher Straße wurde mit Blinklicht ausgestattet. Um Rückstaus zu vermeiden und den Verkehr besser aus der Kreuzung abfließen zu lassen, ist in der Kinzenbacher Straße das Parken nur noch auf der Straßenseite ortseinwärts gestattet. Um generell den Verkehr aus Biebertal und dem Hinterland aus dem Ort zu nehmen, wurden am Ende des Gießener Rings die Vorwegweiser geändert. Lastwagen dürfen die Kinzenbacher Straße nicht mehr passieren. All das hat jedoch keine grundlegenden Verbesserungen gebracht.Wichtig für das Dorf war die vor rund 20 Jahren eingeweihte Umfahrung, die spürbar für Entlastung in Krofdorf gesorgt hat. Insbesonders die Rodheimer Straße und die Hauptstraße, aber auch die Wetzlarer Straße sind seitdem weniger befahren. In der schmalen, kurvigen Kinzenbacher Straße jedoch hat der Verkehr zugenommen, ist sie doch die einzige direkte Verbindung zwischen Umgehung und Ort. Das dort nun ausgeschilderte einseitige Halteverbot wird zwar überwacht – aber 24 Stunden am Tag gelingt dies nicht. Überlegt wird jetzt, das Parken zu ordnen, indem entsprechende Markierungen angebracht wurden.»Wir können niemandem verbieten, durch Krofdorf zu fahren«, sagt Bürgermeister Thomas Brunner. Und so muss er es beim Appell belassen, dass Autofahrer für den Weg aus dem Hinterland nach Gießen und retour doch bitte die Umgehung nehmen sollen. Es sind weniger als 1000 Meter, die diese Strecke länger ist, hat er nachgemessen, und dort rolle man nun wirklich angenehmer: »Der Weg durch Krofdorf bringt keine Vorteile, denn er ist definitiv nicht schneller.«Auch andere Stellen im Dorf sollen bei der Verkehrsschau in den Blick rücken: etwa das Nadelöhr Rodheimer Straße, wo immer wieder Autofahrer auf den Gehweg ausweichen. Oder die Wißmarer Straße, Wiesenstraße und Kattenbachstraße: In diesem Jahr wird in der Wißmarer Straße der Kanal erneuert; in Folge werden auch die Straßenschäden der Vergangenheit angehören. Danach soll dort die wilde Parkerei geregelt werden, und es gibt erste Überlegungen für ein Gesamtkonzept einer neuen Verkehrsführung. Auch da ist eine Einbahnstraßen-Regelung nicht ausgeschlossen. Zudem ist das Verlegen des Linienbusses aus der Wiesen- in die Kattenbachstraße denkbar. (Fotos: so)