Vom bisherigen Vereinsheim der Hells Angels in Wißmar sind alle Schilder entfernt. © Oliver Schepp

Doch wie gestaltet sich die Zukunft des Hauses in prominenter Lage? Seitens der Gemeinde will man darauf hinwirken, dass es eine reine Nutzung zu Wohnzwecken wird. Dahingehend hat man auch die Bauaufsicht angesprochen. Doch dort liegt noch kein Antrag auf Nutzungsänderung vor.Das Haus hat eine bewegte Vergangenheit: Es war medizinisches Bad und Wohnhaus, später beherbergte es neben Eigentumswohnungen ein Bordell (»Villa Kleopatra«) und war eben zuletzt, seit 2014, Clubhaus der Rocker. Doch seit Oktober war es ruhig auf dem Anwesen in Wißmar gegenüber der katholischen Kirche, an der Ecke Launsbacher Straße/Zum Gänsberg. Liegt in Mucuks gewaltsamem Tod die Chance für Wettenberg, die Rocker loszuwerden, wie so mancher Wißmarer hofft? Der Rocker-Präsident stammte aus Gießen und wohnte in Krofdorf, da kam ihm die Nutzung der Immobilie durchaus zupass. Dort hatte er zuletzt auch eine Wohnung; dort, auf dem Hof des Clubhauses, wurde er in den frühen Morgenstunden des 7. Oktober erschossen. Schwerpunkt seines Wirkens waren jedoch Gießen und der Rhein-Main-Raum. Womöglich hat mit seinem Tod das Anwesen an Bedeutung für die Hells Angels verloren.»In dieser Branche ist nicht immer der der Eigentümer einer Immobilie oder eines KFZ, wie wir es kennen. Das geht nach anderen Regeln«, sagte der Wettenberger Bürgermeister Thomas Brunner auf Anfrage. Für ihn war Mucuk als Kopf der »Höllenengel« in Gießen erster Ansprechpartner. Aber dieser war nicht Eigentümer der Immobilie.Kann die Gemeinde Wettenberg überhaupt Einfluss nehmen auf die Nutzung des Gebäudes? Da sind die Möglichkeiten eher moderat: »Wir können eine Wiederaufnahme des ehemaligen Bordellbetriebs sicherlich verhindern«, zeigt sich der Bürgermeister zurückhaltend optimistisch, nachdem er sich in dieser Frage bereits im Herbst mit der Bauaufsicht beim Landkreis Gießen beraten hat. Der Kreis stehe einer dahingehenden Nutzungsänderung ablehnend gegenüber. Auch eine Gaststätte kann man versagen, indem die Schankkonzession nicht erteilt wird.Ein Clubheim aber konnte man nicht verhindern. Denn das bedarf keiner gaststättenrechtlichen Konzession, ist rechtlich nicht viel anders einzuordnen als ein Schützenhaus oder ein Domizil der Kleintierzüchter. Und dann sind die Einwirkungsmöglichkeiten äußerst limitiert. (Foto: bf)