Erika Weimer (l.) mit Karin Repmann-Luh und Gisela Repmann. (Foto: mo) © Klaus Moos

Gisela Repmann arbeitete 20 Jahre als Sekretärin an der Justus-Liebig-Universität im Fachbereich Recht und Wirtschaft und ist stolz auf ihre Familie mit den zwei Enkeln und den zwei Urenkeln. Den Kleinsten liest sie aus den von Erika Weimer geschriebenen Kinderbüchern vor, etwa aus »Tiergeschichten, die ich meinen Enkeln erzählte«. Erika Weimer verriet ihren Gästen, dass sie schon seit einem Jahr an einem neuen Buch schreibt. Es wird ein Roman werden und soll den Titel »Wißmars sehr frühe Zeitgeschichte« haben. »Noch habe ich viel Freude am Schreiben und hoffe, dazu auch weiter Kraft und gute Ein- und Aussichten zu haben«, sagte die Autorin, die mit 68 Jahren begann, schriftstellerisch tätig zu werden.