Die Zahl der Frauen in der Gruppe dominiert. Leib bezeichnete Erna Feußner als Überzeugungstäterin. 1965 war sie mit ihrem Ehemann, der seinen Dienst als Bürgermeister in Krofdorf-Gleiberg antrat, von Cölbe kommend in Krofdorf heimisch geworden, erwarb die Übungsleiterlizenz und begann 1966 mit Kinderturnen bis 1990. Von 1980 bis 2011 bot sie Funktionsgymnastik an (Trimming 130), 1989 steht für die Gründung der Gruppe »Seniorensport am Vormittag«. Die Übungsstunde fiel in 27 Jahren nur in einziges Mal aus. Ab 1994 war Erna Feußner zudem für zehn Jahre Helferin beim Kleinkinderturnen, eine Gruppe, die von ihrer Tochter Martina geleitet wurde. Seit 2006 leitet sie bis heute und weiter mit Wolfgang Penzel, der ebenfalls seit 50 Jahren als Übungsleiter tätig ist, die Gruppe für Wirbelsäulengymnastik.Erna Feußner war von 1986 bis 2003 stellvertretende Vorsitzende des TSV Krofdorf-Gleiberg, gestaltete maßgeblich die Jubiläen 100 Jahre und 150 Jahre TSV mit, war 13 Jahre für die runden Geburtstage von Mitgliedern verantwortlich, richtete zweimal für den Sportkreis Gießen Aktionstage für Seniorensport und einmal eine Veranstaltung des Turngaus Mittelhessen für Seniorensport aus. Für ihr Engagement wurde sie 2003 zum Ehrenvorstandsmitglied ernannt. Große Verdienste hat sich Erna Feußner auch bei geselligen internen Angeboten für ihre Schützlinge erworben.Ein Blumenstrauß, ein Präsent und Rosen von allen Gruppenmitgliedern waren der symbolische Dank für das sportliche und menschliche Lebenswerk einer Frau, die selber bescheiden und einfach nur nett, fleißig und freundlich ist. Erna Freußner bedankte sich bei ihrer Vormittagssportgruppe. Wichtig sei es ihr auch, dass sich die Gruppe nicht nur in der Sporthalle getroffen habe, sondern darüber hinaus in vielfältigster Weise gemeinsam aktiv gewesen sei.