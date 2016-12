»Blessed Christmas«: Patricia Kelly fasziniert 400 Zuhörer

© Heiner Schultz

Dass es in Wißmar ein besonders schönes Konzert sei, sagte sie schließlich, in so einem kleinen und übersichtlichen Saal – man glaubte es ihr.Zudem wurde sie von zwei exzellenten Musikern am Klavier und Cello begleitet. Das erwies sich als genau die richtige Wahl: Zu ihrer hellen, klaren und tragfähigen Stimme passten die Instrumente, schlank ausgeführt, ausgezeichnet. Hinzukam eine exzellente Harmoniestimme von Cellist Daniel Brandl. Mit diesem Line Up und dem wunderbaren Klang des Steinway im Wißmarer Bürgerhaus konnte eigentlich nichts schiefgehen.Das Programm umfasste verschiedene volksmusikalische Titel und diverse deutsche Weihnachtslieder. Für die hegt Kelly eine besondere Vorliebe, und das merkt man auch. Das erste Glanzlicht des Abends war »Es ist ein Ros entsprungen«. Das sang sie mit voller Hingabe und ließ Gefühl und Stimmung direkt in den Saal fließen – Riesenapplaus. Vor allem konnte man da schon erstmals die leichte Rauheit am Rande ihrer Stimme hören, die ihrem Gesang eine besondere, authentisch sinnliche Note verleiht.Ansonsten ging’s vielsprachig zu Sache. Es folgte zunächst ein spanisches Medley, Thematik unklar, das einen angenehm rhythmischen und energiereichen Gegensatz bildete. Kelly, die sich selbst auf einer Trommel begleitete, setzte maßvoll und versiert dramatische Akzente und änderte zuweilen den Klangcharakter. Herausragend war später auch ihre Soloversion von »Maria durch ein Dornwald ging«, die ganz sparsam und sehr schön begleitet wurde – die Arrangements waren durchweg stimmig und hochsensibel. Einfallsreich auch ihr »Ave Maria«, in dem zwischendurch das Cello ein wenig hineinsang, wunderschön.Brandl legte noch eine kleine Bibellesung ein (Kelly: »Weil er so eine schöne Stimme hat«) und platzierte noch ein geistliches Gewicht auf die Waagschale des Abends. Witzig war die ausführlich bluesig improvisierte Hymne auf Wißmar (»Schöne an der Lahn«), bis Patricia Kelly dann auf der Gospel-Schiene eintraf. Mit inbrünstiger Energie und perfekter Technik lieferte sie »Swing low sweet chariot« und »Amen« so stimmungsvoll ab, dass der Saal sich erhob.Absoluter Höhepunkt und Abschluss war später ihre Fassung von »Amazing Grace«, in der sie abermals ihr Stilmittel und ihre Emotionen zu unschlagbarer Wirkung verschnürte: Souverän, alle erhoben sich. Rauschender Applaus für ein rundum hochwertiges Konzert. Fazit von Patricia Kelly: »Heute Abend war besonders.« (Foto: kdw)