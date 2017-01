Beim »Trällerabend« im Treiser Gasthaus Zur Krone sitzen geübte und weniger geübte Sänger einträchtig beieinander. Chorleiter Matthias Schulze (l.) am E-Piano. (Foto: vh) © Volker Heller

Der etwas flapsige Titel »Trällerabend« soll nun keinesfalls die zu erwartende Sangesqualität abwerten, vielmehr die Vorfreude schüren auf einen vorwiegend lustigen Abend bei ausschließlich guter Laune. Damit auch wirklich alle mithalten können, werden die Lieder und Schlager nach hohem Bekanntheitsgrad und im einfachen Satz ausgewählt. Chorleiter Matthias Schulze pfeift zumal auf Perfektion und gibt sich jovial. Blamieren soll und braucht sich keiner. Hemmungen wären am falschen Platz. Gemeinsam ist der »gemischte Chor« in der gut besuchten Gaststätte laut und stark.Herzberger zeigt sich erfreut über den Zuspruch und dass dem traditionellen Volkslied so viel Ehre zukommt. Eine richtige Chorprobe mit deutschen Volksliedern sei ja heutzutage nicht mehr möglich. Dieser Abend zeige aber, das Volkslied lebe insgeheim weiter. Schulze fand viel Geduld für das richtige Anstimmen des Eingangstons. Frei nach dem Motto, wenn das Lied erst mal läuft, ist es kaum noch aufzuhalten. Zu den gesungenen Volksliedern zählte »Im Wald und auf der Heide«, »Hab mein Wagen voll geladen«, »Ade zur guten Nacht« und »Eine Seefahrt, die ist lustig«. Aus dem Schlagerfundus erklang »Wir lassen uns das Singen nicht verbieten«, »Steig in das Traumboot der Liebe« und »Tränen lügen nicht«.