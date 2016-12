Wenn alle Azubis so eifrig bei der Sache wären wie Eros Sposato, hätte Hoteldirektorin Cornelia-Germaine Sebald keine Sorgen. (Foto: chh) © Christoph Hoffmann

Nach Zahlen des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands waren 2006 noch fast 43 000 junge Leute in der dreijährigen Koch-Ausbildung. Inzwischen sind es nicht mehr halb so viele. Obwohl das Ausbildungsjahr längst begonnen hat, sind laut Bundesagentur für Arbeit noch über 2200 Koch-Lehrstellen unbesetzt. Heißt im Klartext: Die Köche haben ein riesiges Nachwuchsproblem.Das weiß auch Burghotel-Chefin Sebald. Vor 15 Jahren hätten sich noch gut und gerne 40 Bewerber um einen Ausbildungsplatz gestritten. Heute sei sie froh, wenn sich überhaupt jemand melde. Auch im Burghotel hätten schon mehrere Auszubildende den Kochlöffel geschmissen. »Viele junge Leute haben eine falsche Vorstellung von dem Beruf. Sie finden vielleicht Kochsendungen toll, merken dann aber schnell, dass das nichts mit der Realität zu tun hat.« Ohnehin würden viele Menschen die Ausbildung aus den falschen Beweggründen wählen. »Manche denken sich: In der Küche ist es wärmer als auf dem Bau. Aber so funktioniert es nicht. Man muss Leidenschaft für das Kochen mitbringen.« Nur wer wirklich für den Beruf brenne, komme auch mit widrigen Arbeitsbedingungen klar – und davon gebe es einige.»Während ihre Freunde in die Disco gehen, müssen Köche arbeiten«, sagt Sebald. Auch Weihnachten und Silvester stünden Koch-Azubis am Herd. Der weit verbreitete Teildienst sei ebenfalls ein Problem. Vormittags anfangen, mehrere Stunden Pause, nachmittags wieder antreten und dann bis in den späten Abend arbeiten: Für Hobbys oder Freunde bleibe da wenig Zeit. Und dann wäre da noch das Geld. Sebald: »Die Gastronomie kann sich nicht gerade rühmen, besonders gut zu bezahlen.«Manche Widrigkeiten lägen in der Natur der Sache, andere seien jedoch hausgemacht. Gerade in der gehobenen Küche würden die Azubis zu zahlreichen Überstunden genötigt, der Umgangston sei militärisch rau. Im Burghotel gehe man jedoch einen anderen Weg, sagt Sebald. »Wir setzen auf flache Hierarchien. Bei uns dürfen sich die Auszubildenden ausprobieren und kreativ sein.« Zudem müssten die Azubis hier so gut wie keine Überstunden leisten, auch der ungeliebte Teildienst sei auf das Nötigste begrenzt.