Unangekündigte Begehung in Flüchtlingsunterkunft sorgt für Unmut

Seit bald einem Jahr steht Containerunterkunft im Fliederweg. (Foto: us) © Ursula Sommerlad

Ehrengard Kleinberg, die zum Unterstützerkreis gehört, hat sich noch vor Weihnachten in der Angelegenheit schriftlich an den Landkreis gewendet. Sie beschreibt, wie gekränkt die Flüchtlinge über das Eindringen in ihre Wohnräume waren und kann das völlig nachvollziehen. »Ich selber würde mich dagegen verwahren, dass fremde Menschen ohne mein Beisein meine Wohnung und mein Schlafzimmer überprüfen würden.« Das Ganze sei umso unverständlicher, als die Flüchtlinge jederzeit bereit seien, ihre Zimmer für Überprüfungen zu öffnen.Auf Anfrage der Allgemeinen hat nun der Landkreis zu den Vorfällen Stellung bezogen und im Falle Reiskirchens einen Fehler eingeräumt. Der Termin der Inspektion sei den Bewohnern leider nicht rechtzeitig mitgeteilt worden.Zu den Hintergründen erläutert Pressereferentin Heike Müller, dass die Unterkünfte nicht kontrolliert, sondern lediglich Ausstattungsgegenstände wie Mobiliar, Kühlschränke oder auch Rauchmelder auf ihre Funktionsfähigkeit hin geprüft werden. Dies sei notwendig, da ab dem 2. Januar die Verantwortung für die Betriebsbereitschaft von technischen Geräten und der Funktionsfähigkeit von Ausstattungsgegenständen vom Landkreis Gießen auf den Betreiber der Unterkünfte übergeht. Bis zu dem Termin müssen alle Liegenschaften überprüft und – wenn notwendig – Ersatzbeschaffungen vorgenommen werden.»So wünschenswert es wäre, ist es aus unseren Erfahrungen heraus leider nicht möglich, die Prüfungen in jedem Falle in Anwesenheit der jeweiligen Zimmerbewohner vorzunehmen«, schreibt Müller weiter. Manche seien teilweise wochenlang abwesend, zum Beispiel, weil sie sich bei Verwandten aufhalten. Selbstverständlich versuche der Kreis, die Bewohner vor der Begehung der Zimmer zu informieren. Der Betreiber sei im Vorfeld telefonisch gebeten worden, in allen Containerwohnanlagen einen Hinweis auf die bevorstehende Begehung auszuhängen. Im Fall von Reiskirchens sei das leider nicht rechtzeitig geschehen. »Insoweit ist uns ein Fehler unterlaufen, für den wir uns entschuldigen«, schreibt die Pressereferentin. In anderen betroffenen Wohnanlagen sei mittels Aushang auf die bevorstehende Begehung hingewiesen worden.Wie Müller weiter berichtet, hätten an der Begehung neben Mitarbeitern des Landkreises (Sozialarbeit, Hausmeister, Immobilienmanagement) auch ein Vertreter der ehrenamtlichen Helfer teilgenommen. Von etwa 30 Bewohnern seien zum Zeitpunkt der Begehung zehn vor Ort gewesen. »Hier gab es allerdings aus unserer Sicht positive Rückmeldungen, da bestehende Mängel unmittelbar vor Ort erfasst werden konnten«, teilt der Kreis abschließend mit.