Feuer in Schreinerei

Das hätte schlimmer ausgehen können: In Reiskirchen muss die Feuerwehr zum Brand in einer Schreinerei ausrücken. Die Ursache ist noch nicht ermittelt. (Foto: con) © Constantin Hoppe

Schnell waren die Flammen gelöscht, doch danach standen weitere Arbeiten an, um Brandherde auszuschließen: Sowohl am Verkaufsraum als auch am Wohnhaus mussten Teile des Daches abgedeckt werden. Auch die Fassade des Wohngebäudes wurde in Mitleidenschaft gezogen. Das Haus bleibe aber weiterhin bewohnbar, hieß es. Außer an den Gebäuden war weiterer Schaden zu beklagen – am Pkw der Hausbesitzer, der genau vor dem brennenden Gebäude abgestellt war.Im Einsatz waren 45 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Reiskrichen, Lindenstruth und Hattenrod sowie – mit der Drehleiter – aus Buseck. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beträgt nach ersten Einschätzungen der Polizei zwischen 40 000 und 50 000 Euro. Was genau den Brand auslöste, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.