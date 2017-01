85 Kinder ziehen von Haus zu Haus

Diakon Markus Müller (r.) und ein Teil der Kinder, die beim Sternsingen in Rabenau und Allendorf mitmachen. Am Donnerstagabend war die Aussendefeier in der Pfarrkirche St. Franziskus. (Foto: vh) © Volker Heller

St. Franziskus Londorf segnete Diakon Markus Müller die Schreibkreide, Sterne und Sammeldosen.Die Erlöse der 59. Sternsingeraktion gehen an notleidende Kinder in aller Welt. Gestern war Markus Müller mit acht Kindern unterwegs zu den Bürgermeistern, Kindergärten, Geschäften und Geldinstituten, am Samstag und Sonntag machen die Kindergruppen Hausbesuche. Die Kinder freuen sich über die ausgefallene Verkleidung und wollen die Not ihrer Alterskameraden lindern helfen.