Pannenhelfer aus Hausen stehen ratlosem Rentner bei

Monika Margolfs Vater mit seinen Pannenhelfern Erol Sal und Nicole Jesse.

Am dritten Sonntag im Advent sei es gewesen, so hatte sie vor Wochenfrist erzählt, dass das elterliche Auto mit ihrem 85-jährigen Vater am Steuer die Grätsche gemacht habe – nicht auf einer Landstraße, sondern auf dem vielbefahrenen Gießener Ring. Kupplungsschaden auf der A 485, einen Kilometer vor der nächsten Ausfahrt, jener ins Schiffenberger Tal.Der Senior aus Heuchelheim habe den Pkw noch auf dem Standstreifen lenken und abbremsen können. Aber dann: Was tun, schon gar ohne Mobiltelefon?»Ziemlich hilflos stand er etwa 20 Minuten lang auf dem Standstreifen. Mit eingeschalteter Warnblinkanlage.« Alles Gestikulieren habe nichts geholfen. Dann die Überraschung: Ein Ehepaar, das auf dem Ring in anderer Richtung fuhr und den hilflosen Mann sah, machte an der nächsten Anschlussstelle kehrt!Empathie in Reinkultur. Ja, die gibt es!Dank dieser Helfer und dank eines weiteren Mannes, der zwischenzeitlich gehalten hatte, waren die Tochter im Grünberger stadtteil und auch der ADAC schnell informiert.In all der Aufregung aber habe sie vergessen, die Namen der Helfer zu erfragen, bedauerte Margolf. So wurden die Notizen aus der Provinz zum Helfershelfer.Auf die Veröffentlichung am Samstag der Vorwoche hin meldeten sich Erol Sal und dessen Lebensgefährtin Nicole Jesse, die in Hausen wohnen. »Das war doch selbstverständlich. Wir konnten den winkenden alten Mann doch nicht einfach so stehenlassen.«Am Donnerstag gab’s das Dankeschön. Monika Margolf und ihr Vater überreichten Blumen und Sekt. Abgelichtet ist der Senior hier zwischen seinen beiden Pannenhelfern.Schön.Eigentlich ganz einfach, Licht in die Welt zu bringen.