Jürgen Görig (l.) und Agnes Praessar zeichnen Heinz-Jürgen Schmidt für dessen 150. Blutspende aus. (Foto: du) © Uwe Degen

Auch einige Ehrungen für Mehrfachspender nahmen sie vor: Für seine 150. Blutspende erhielt der Grüninger Heinz-Jürgen Schmidt die goldene Ehrennadel mit Gravur der Spenderzahl, eine Ehrenurkunde und ein Präsent. Gleiche Ehrung erfuhr der Garbenteicher Ulrich Wahle, der zum 125. Mal Blut gespendet hatte. Für ihre 25. Blutspende wurden Britta Hansmann und Roswitha Mersmann mit der goldenen Ehrennadel und einer Urkunde ausgezeichnet. Ein Weinpräsent vom Ortsverein Pohlheim für ihre mittlerweile 20. Blutspende erhielt Annett Nusch.Alle Blutspender, die an diesem Abend von 15 Aktiven der DRK-Bereitschaft betreut wurden, erhielten vom Blutspendedienst als kleine Weihnachtsüberraschung und als Dankeschön eine limitierte Powerbank im DRK-Design überreicht. In neuen Jahr wird es in Pohlheim auch wieder vier Blutspendetermine geben: 14. März, 12. Juni, 18. September und 27. November, jeweils von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr in der Volkshalle in Watzenborn-Steinberg.