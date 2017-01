»Christus segne dieses Haus«: Pfarrer Wieslaw Waszkiel und Claudia Straub-Schieferstein (v. l.) mit den Sternsingern von St. Joseph und deren Begleiterinnen. (Foto: siw) © Siglinde Wagner

Mit dem Kreidezeichen »20*C + M + B*17« bringen die Mädchen und Jungen den Segen »Christus segne dieses Haus« zu den Menschen und sammeln für Not leidende Kinder in aller Welt. »Gemeinsam für Gottes Schöpfung in Kenia und weltweit« heißt das Leitwort der 59. Aktion Dreikönigssingen. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren. Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk »Die Sternsinger« und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Jährlich können mit den gesammelten Spenden mehr als 1600 Projekte für Not leidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt werden. Die Kinder und Jugendlichen aus Lollar und Umgebung sind wichtige Boten: Sie sind ein Segen und bringen Gottes reichen Segen. Zum Aufwärmen und Mittagessen finden sich die Sternsinger im Pfarrzentrum ein. Einen warmen Kakao zwischendurch werden sie sicherlich auch dankbar annehmen.