Die Tanz- und Trachtengruppe Salzböden ist eine über mehrere Generationen reichende vitale Gemeinschaft und ein attraktiver Werbeträger für das Gießener Land. (Foto: vh) © Volker Heller

Der Verein ist Mitglied der Hessischen Vereinigung für Tanz- und Trachtenpflege. Unter den Mitgliedsvereinen gibt es bis runter nach Butzbach nur zwei weitere mit Kinder- oder Jugendgruppen. Bei der Erwachsenengruppe liegt das Durchschnittsalter deutlich unter dem Schnitt. Aufbäumen gegen das Vergessen eines Brauchtums ist in Salzböden eine Herzensangelegenheit. Entschlossene Frauen und Männer wollen dem Aussterben eines Kulturguts nicht tatenlos zusehen.Vorsitzende Lore Klein spricht aber von einem absterbenden Ast, weil vor allem eine tüchtige Lobby fehle. Um in der Sparte Volkstänze mit Kindern und Jugendlichen nachhaltig etwas zu bewegen, benötige man befähigte Übungsleiterinnen und jede Menge Eigendynamik. Das funktioniert etwa durch das Einbinden von langjährig Aktiven wie Lara Rolshausen (15 Jahre), die selbst schon zehn Jahre tanzt und sich mittlerweile gern bei den Jüngeren mit einspannen lässt.»Es macht viel aus, wenn Kinder sich Tanzschritte untereinander zeigen können«, sagt Klein. Die Erfahrung habe gezeigt, das Jugendliche, die nach der Konfirmation weiterhin kämen, dem Volkstanz meist treu blieben. Wer jedoch einmal abgesprungen sei, komme selten zurück.Ihren Ursprung hatte die Tanzbegeisterung in Salzböden beim Fasching 1970. Da gefiel ein Square Dance, vorgetragen von einer losen Tanzgruppe. Auf alten Fotos fallen die Halstücher und Cowboyhüte ins Auge. Wolfgang Heuser († 2010), die lokale Feuerwehrlegende, hatte jedoch anderes im Sinn.