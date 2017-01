Heißes Eisen in Lollar

Über ein unterkültes Arbeitsklima kann sich Nick Weirich nicht beschweren.

Als kürzlich Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig in Berlin die besten Auszubildenden Deutschlands kürte, war auch Weirich darunter. Der 21-jährige Rabenauer hat im Beruf Gießereimechaniker mit der Fachrichtung Maschinenformguss das beste Ergebnis abgeliefert. Er gehört somit zu den 219 besten von insgesamt 300 000 Azubis, die 2016 ihre Abschlussprüfung vor einer Industrie- und Handelskammer abgelegt haben. »Mit der Auszeichnung hätte ich niemals gerechnet«, sagt Weirich, wischt sich die Hände am Kittel ab und steuert den Ausgang an. Im benachbarten Ausbildungsgebäude kann er besser erzählen, wie die tägliche Arbeit in der Gießerei aussieht.»Wir werden von Schrottplätzen aus ganz Deutschland beliefert«, erzählt Weirich. »Das Altmetall wird dann per Spektralanalyse geprüft, von einem großen Magneten in die Halle gefahren und im Kupolofen geschmolzen.« Nach einigen weiteren Zwischenschritten wie der Beigabe von Legierungselementen wird das Eisen geformt. »Am Ende kommen dann zum Beispiel Heizkessel, Hydraulikpumpen oder Gullideckel heraus.« Dafür müssen Formen hergestellt werden – und dafür hat Weirich auch seine Auszeichnung erhalten. »Im praktischen Teil meiner Prüfung habe ich eine Kaltharzform und ein Modell für Ölsandabformung hergestellt.« Beides habe er zuvor noch nie in einer solchen Ausführung gemacht, bei der theoretischen Prüfung sei er obendrein nicht fit gewesen. Umso überraschter sei er gewesen, als er die Einladung nach Berlin erhalten habe.Die guten Leistungen sprachen sich schnell herum. »Ich habe mehrere Angebote von anderen Firmen erhalten«, sagt Weirich. »Ich bin aber bei Bosch geblieben. Mir gefällt es hier.«Das hören seine Vorgesetzten sicher gerne. Das Problem: Viele junge Menschen kennen den Beruf überhaupt nicht. Deswegen ist nicht nur Bosch in Lollar auf der Suche nach Auszubildenden (siehe Kasten). »Mehrere Arbeitgeber aus dieser Branche haben Schwierigkeiten, offene Stellen zu besetzen«, sagt Johannes Paul, Pressesprecher der Gießener Arbeitsagentur.Dabei lohne sich die Ausbildung. Laut Paul liegt die Vergütung während der Lehre deutlich über dem Durchschnitt, auch später könne gutes Geld verdient werden. Außerdem sei der Beruf zukunftssicher – und das trotz der Technologisierung in der metallverarbeitenden Branche. »Es fehlen Fachkräfte«, sagt Paul. »Daher haben Leute mit einer abgeschlossenen Ausbildung gute Perspektiven.«