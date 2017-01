Hier gingen dereinst schon Rainer Maria Rilke und Clara Westhoff hindurch: Die Bahnunterführung bei Friedelhausen. (Foto: no) © Norbert Schmidt

Die zu erwartende Investitionssumme war bei einem Ortstermin vor knapp sechs Jahren einmal mit 1,54 Millionen Euro beziffert worden. Diesen Betrag müsse der Landkreis als Baulastträger der K 26 aufbringen, hernach bekomme er von der Bahn eine »Vorteilsausgleichszahlung« von 1,1 Millionen Euro. All dies basiert auf den Vorgaben des Eisenbahnkreuzungsgesetzes.Kurzfristige Abhilfe scheint nicht in Sicht: Müller antwortete auf die Frage nach dem Sachstand, eine Projektumsetzung sei erst 2018 vorgesehen. »Immerhin etwas«, ist dazu im Lollarer Rathaus zu hören. »Wir freuen uns natürlich darüber, dass endlich was passieren soll«, sagte Bauamtsleiter Dieter Jünger auf Anfrage. Der Zustand der Straße lasse zu wünschen übrig, das Bauwerk sei in desolatem Zustand. Es sei an der Zeit, dass sich etwas tue. Jedoch nicht ganz so, wie es sich die Stadt erhofft hatte. »Wir hätten es gern breiter und höher gehabt«, sagt Jünger, »aber es ist wohl so, dass die Unterführung nur etwas breiter wird.« Eine Idee war, die Straße abzusenken, damit etwa größere Lkw und Rettungsfahrzeuge von der Bundesstraße kommend leicht nach Odenhausen und Salzböden gelangen könnten. Mögliche Probleme mit dem Hochwasser hätten dem aber einen Strich durch die Rechnung gemacht.Eine zwischen den Jahren gestellte Anfrage an die DB Netz in Frankfurt blieb – zumindest bis gestern – ohne Antwort.