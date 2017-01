Wertstoffhof in Linden mit »Vollsortiment«

Dirk Oßwald (l.) und Jörg König bei der Vertragsunterzeichnung. (Foto: pm) © pv

Ziel sei es, dass durch ortsnahe Wertstoffhöfe möglichst wenige Abfälle in der Restmülltonne landen. »Wir legen Wert auf fachgerechtes Recycling, denn rund 16 Prozent der heutigen Abfälle aus der grauen Tonne könnten über Wertstoffhöfe in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden«, sagte Oßwald ergänzend.»In Linden entsteht ein Vollsortiment-Wertstoffhof«, erläutert Barbara Roth, Abfallberaterin beim Landkreis. Es werden Container und Boxen bereitstehen für Holz aus dem Innenbereich, Metall, Bauschutt ohne Porenbeton oder Rigips, Astwerk ohne Gras, Hartkunststoffe (nicht vom Bau), Kunststoffrohre vom Bau, Papier/Pappe, Korken, CDs, Toner/Tintenkartuschen, Energiesparlampen, Klein-Elektrogeräte bis Toastergröße und Montageschaum-Dosen. Pro Anlieferung dürfen die Bürger eine Kofferraumladung bringen, das entspricht etwa einem halben Kubikmeter.Eröffnet wird der Wertstoffhof im Laufe des Januars in der Nikolaus-Otto-Straße auf einem deutlich abgetrennten und durch Beschilderung erkennbaren Areal neben dem privaten Entsorgungsbetrieb.