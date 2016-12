Küchenmannschaft hängt Kochmützen an den Nagel

Das Küchenteam der Freiwilligen Feuerwehr Großen-Linden wird nur noch in Ausnahmefällen zur Verfügung stehen (v. l.): Winfried Keßler, Wilfried Zörb, Erwin Rieger und Wolfgang Eckhardt. (Foto: se) © Harold Sekatsch

Zörb gehört seit 1956 der Feuerwehr an und wechselte 1999 in der Altersabteilung der Wehr, Eckhardt (1960/2010), Rieger (1968/2013) und Winfried Keßler (1974/2015) sind ebenfalls langjährige Mitglieder der Feuerwehr und haben die aktive Zeit hinter sich gelassen. In den ersten Jahren gehörten Gerhardt Weber, Dieter Carle und Heinz Weier sowie die inzwischen verstorbenen Wolfgang Frank und Erwin Stein dem Team an. Nun werden auch die vier verbliebenen Mitglieder des Küchenteams ihre Tätigkeit einstellen und bestenfalls in Ausnahmefällen mit Rat und Tat zur Verfügung stehen. »Sie sind eigentlich unentbehrlich«, bedauert Dennis Braun, der Vorsitzende der Feuerwehr Großen-Linden, diesen Schritt.Die Küchenmannschaft war zunächst dem Katastrophenschutzzug des Landkreises Gießen angeschlossen. Allerdings hat die Tätigkeit im Küchenteam die Mitglieder nicht davon abgehalten, aktiv in der Einsatzabteilung zu sein. Die Feldküche hatte ihren Standort zunächst in Villingen; die dortige Mannschaft wurde bei »Verpflegungseinsätzen«, etwa bei Großereignissen, tatkräftig unterstützt. So waren im Jahr 1983 beim Bundeswertungsspiel der Feuerwehrmusiker in Grünberg rund 2000 Personen zu versorgen. Dabei waren bis zu 13 Feldküchen, natürlich auch die aus Villingen, im Einsatz.Diese Feldküche wurde von den Großen-Lindenern bei Veranstaltungen in der eigenen Stadt von den Villingern ausgeliehen. Als die Feldküche nicht mehr zur Verfügung stand, entschloss man sich in Großen-Linden zum Erwerb einer gebrauchten »Gulaschkanone«, unter anderem um den Bürgern der Stadt auf dem Marienmarkt weiterhin das schmackhafte Gulasch anzubieten.Aber nicht nur auf dem Marienmarkt waren Feldküche und Küchenmannschaft im Einsatz. Bei zahlreichen Veranstaltungen der Feuerwehr sowie des Musikcorps war die Küchenmannschaft zur Stelle und sorgte für eine umfassende Versorgung mit Nahrungsmitteln. Dabei hat sich die Mannschaft um Winfried Keßler, der seit 1990 für das Küchenteam verantwortlich zeichnet, einen so guten Ruf erworben, dass die Feldküche samt Personal auch bei (Silber-)Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, Kindtaufen und Konfirmationen eingesetzt wurde.