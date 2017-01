Ein grandioses Schauspiel

© Harold Sekatsch

Dass die Begleitmusik aus der Konserve kam, dürfte die meisten Zuhörer nicht gestört haben. Allerdings kamen dabei dadurch manchmal die Stimmen nicht recht zur Geltung. Dafür boten die beide bulgarischen Tenöre eine gelungene Mischung aus Pop, Klassik, Gospel, Musical und Filmmusik. Toni Di Napoli (Tony Tchakarov mit bürgerlichem Namen) verfügt über ein gewaltiges Stimmenvolumen, und dessen kraftvolles Organ wurde durch die weiche, gefühlvolle Stimme seines Kollegen Pietro Pato (Plamen Patov) gut ergänzt.Eröffnet wurde der Abend mit »Moon River« aus dem Film »Frühstück bei Tiffany«, »Ave Maria« von Franz Schubert sowie »Amazing Grace«. In Großbritannien ist »Amazing Grace« in verschiedenen Dudelsackfassungen beliebt. Nach diesem melancholisch-bewegenden Auftakt folgte der Gassenhauer »O Sole Mio«, in dem Toni Di Napoli sein großes Stimmenvolumen ausschöpfte.Anschließend unternahmen die »Tenöre4you« mit »Cielito lindo« und »Bésame mucho« einen musikalischen Ausflug nach Mexiko. Weitere Höhepunkte bildeten die Interpretation des italienischen »Volare«, des Beatles-Songs »Let it be« sowie von »Que sera, sera« von Doris Day. Die Künstler gaben den Besuchern bei einigen Liedern die Möglichkeit, den Refrain mitzusingen. Diese machten davon mit einer gewissen Zurückhaltung Gebrauch.Mit dem Lied »Time to say Goodbye« beendeten Di Napoli und Pietro den offiziellen Teil ihres Auftritts und verbreiteten zum geplanten Ausklang ihres Konzertes eine sentimentale Stimmung. Diese verflog allerdings, als sie noch eine Zugabe anboten. Mit ihrer Version von »Marina« trafen Di Napoli/Pato ebenfalls den Geschmack ihrer Zuhörer.»Musik ist ein Gefühl der Freiheit«, hatte Di Napoli, der den Abend auch moderierte, den Besuchern mitgeteilt. Die Tenöre versuchten, den Zuhörern diese Form der Freiheit zu vermitteln. Das ist ihnen am Freitagabend in Großen-Linden auch weitgehend gelungen. (Bild und Text: se)