Silvesterparty Auslöser für Randale?

Schmierereien und Zerstörungen in der Selma-Lagerlöf-Schule: 25 000 Euro Schaden. © Patrick Dehnhardt

An dem Schulgebäude hatten die Unbekannten eine Fensterscheibe eingeworfen; so verschafften sie sich Zutritt ins Gebäude. Anhand der aufgefundenen Spuren geht die Polizei davon aus, dass in den Räume des Erdgeschosses mehrere Personen, mutmaßlich Jugendliche, in der Nacht von Silvester auf Neujahr gefeiert und dabei an Gebäude und Einrichtung erhebliche Schäden angerichtet haben. Herausgerissene Waschbecken und mit Farbe besprühte Wände sind Spuren dieser sinnlosen Zerstörungswut.Die Ermittlungsgruppe in Grünberg bittet um Hinweise (Tel. 0 64 01/9 14 30). (Foto: pad)