Musikzug Muschenheim mit Uraufführung

Stephan Geiger beeindruckt bei »Hey Jude« am Saxofon.

Das 28. Neujahrskonzert des Musikzugs Muschenheim unter dem Titel »Liebe, Lust und Leidenschaft« fand im Ausweichquartier im Licher Bürgerhaus statt. Denn die Muschenheimer Sport- und Kulturhalle wird saniert. Dies war dringend notwendig – bei den letzten Proben saßen die Musiker dort im Kalten und hatten Eimer zwischen die Beine geklemmt, um das durch die Decke tropfende Wasser aufzufangen. »Aber wenn man hier an die Decke guckt, weiß man nicht, ob Muschenheim nicht der sicherere Ort gewesen wäre«, scherzte Moderator Harald Metzger mit Blick auf die marode Bürgerhausdecke. »Aber ich hoffe, dass unsere Halle schneller als der Flughafen Berlin fertig wird.« Mit viel Humor und noch mehr Hintergrundinformationen zu den Stücken und dem Orchester führte er durch das Programm, das erst nach zwei Zugaben und weit nach 23 Uhr endete.Von den 13 Stücken hatten die Musiker zwölf eigens für das Konzert neu einstudiert – der Radetzky-Marsch hat bei jedem Neujahrskonzert seinen festen Platz. Einige Lieder waren eher unbekannte Meisterwerke, etwa »Salemonia« von Kurt Gäble. Der Marsch wurde 2009 anlässlich eines Seefests uraufgeführt, hat aber mit seinem modernen und gelungenem Gesamtarrangement die Chance, ein echter Klassiker zu werden. Diesen Titel haben »Sleeping Beauty Waltz« von Peter Tschaikowsky und das »Concerto D’Amore« von Jacob de Haan bereits inne.Besonders der zweite Programmteil war mit Höhepunkten gespickt. Den Auftakt machte »Sway« von Michael Bublé, das vom Auftritt dreier Paare des Tanzclubs Blau-Gelb Hungen begleitet wurde. Tanz – ein Ausdruck von Liebe und Leidenschaft zugleich. Leidenschaftlich war auch der Auftritt von Anita Vidovic. Die Gesangssolistin hat nach Gesang- und Schauspielausbildung in Berlin und Graz gespielt, stand in »Sunset Boulevard« und der »West Side Story« auf der Bühne – »und nun die Krönung ihrer Laufbahn beim 28. Neujahrskonzert des Musikzugs«, kündigte Metzger sie an. Die dadurch geweckten hohen Erwartungen erfüllte sie vollends, mit einer urgewaltigen Stimme sang sie »Big Spender«.Doch es gab noch eine Steigerung. Dirigent Stephan Geiger legte den Taktstab zur Seite, um sich das Saxofon für eine Welturaufführung zu schnappen. Sein Bruder Wolfgang Geiger hatte zu dem Beatles-Klassiker »Hey Jude« extra ein Arrangement für den Musikzug Muschenheim geschrieben.