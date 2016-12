Mit 17 Kreuzchen zum deutschen Pass

33 Fragen und 17 korrekte Antworten: Wer deutscher Staatsbürger werden möchte, muss den Einbürgerungstest bestehen. (Foto: Geck) © Alexander Geck

Sie kommen aus Polen und Syrien, aus Irak und der Türkei, aus Somalia und Indien. Der Jüngste ist gerade mal 30, der Älteste weit in den 50ern. Doch eines haben die sechs Männer und eine Frau gemeinsam: Sie wollen deutsche Staatsbürger werden. Deshalb haben sie sich bei der Kreisvolkshochschule für den Einbürgerungstest angemeldet. Der findet an einem Spätnachmittag im Dezember im Seminarraum 5 des VHS-Hauses in Lich statt. Dort habe auch ich mich eingefunden. Nicht, dass ich Probleme mit meiner Staatsbürgerschaft hätte. Mir ist der deutsche Pass quasi in die Wiege gelegt worden. Aber ich bin neugierig: Was hat es mit diesem Fragebogen auf sich? Ist er schwer zu beantworten? Und: Werde ich, die Eingeborene, die »Bio-Deutsche«, wie manche scherzhaft sagen, den Test auch ohne Vorbereitung bestehen? Werner Leipold, der an der KVHS den Fachbereich Sprachen leitet, hat mir freundlicherweise und nach Rücksprache mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) erlaubt, an der Prüfung teilzunehmen.Deutscher oder Deutsche wird man nicht einfach so. Wer sich einbürgern lassen will, muss eine ganze Reihe von Voraussetzungen erfüllen. Dazu gehören unter anderem ausreichende Sprachkenntnisse, die mit dem B1-Zertifikat nachzuweisen sind. Außerdem eine unbegrenzte Aufenthaltserlaubnis plus in der Regel acht Jahre dauerhafter Aufenthalt in Deutschland, ein blütenreines Strafregister und wirtschaftliche Unabhängigkeit. Seit 2008 gehört auch ein bestandener Einbürgerungstest dazu.Der funktioniert folgendermaßen: Aus einem Pool von insgesamt 300 Fragen wählt der Computer 30 zufällig aus. Hinzukommen drei weitere zum jeweiligen Bundesland. Zu jeder Frage werden vier mögliche Antworten angeboten. Für diesen Multiple-Choice-Test haben die Prüflinge eine Stunde Zeit. Wer mindestens 17 Fragen richtig beantwortet, hat bestanden. Wer nicht bestanden hat, kann die Prüfung beliebig oft wiederholen. Auf die Dauer kann das aber teuer werden: Die Teilnahme kostet jedes Mal 25 Euro. Die ganz große Mehrheit muss aber nur einmal antreten. »98 Prozent bestehen den Test«, berichtet Werner Leipold.An diesem Nachmittag haben sich die meisten Teilnehmer überpünktlich im VHS-Haus eingefunden. Nur der Mann aus Mogadischu kommt auf den letzten Drücker. Sein irakischer Mitstreiter wird da schon ungeduldig. »Können wir anfangen? Mein Bus zurück geht um 20 vor.«