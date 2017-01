Jeden Morgen wird gemeinsam gefrühstückt: Stephanie Häuser-Lang ist Tagesmutter für fünf Kleinkinder. (Foto: us) © Ursula Sommerlad

Stephanie Häuser-Lang hat vier eigene Kinder großgezogen. Als die beiden jüngeren klein waren, nahm sie jeweils ein Tageskind dazu. Das war der Anfang. Irgendwann entschloss sich die gelernte Lehrerin, nicht in ihren alten Beruf zurückzukehren, sondern den neuen auszubauen. Die Entscheidung liegt rund 20 Jahre zurück. Bereut hat sie die 61-Jährige bis heute nicht. »Meine Arbeit liegt mir sehr am Herzen«, sagt sie. Deshalb findet sie es schade, dass die Tagespflege als gleichrangige Betreuungsform neben Krippe oder Kita in der öffentlichen Wahrnehmung manchmal zu kurz kommt.Der Tag bei der Tagesmutter folgt einer feste Struktur. Nach dem Frühstück spielen die Kinder ein bisschen vor sich hin, danach gibt es gemeinsame Aktivitäten. »Wir gehen gerne raus«, sagt die Häuser-Lang. »Es muss schon in Strömen regnen, um uns davon abzuhalten.« Dann zieht die Gruppe durchs Neubaugebiet oder besucht den Bauern gleich um die Ecke. Wenn es wärmer wird, nehmen die Kinder Sandkasten und Rutsche im Garten im Beschlag. Das Mittagessen, das währenddessen im Slowcooker vor sich hingeköchelt hat, steht um Viertel vor Zwölf auf dem Tisch. Dann ist es Zeit für ein Nickerchen. Nach dem Aufwachen wird vorgelesen oder gemeinsam gesungen und, schwupps, schon ist der Tag vorbei und die Eltern stehen vor der Tür.Zwei Dinge fallen besonders auf, wenn man Häuser-Lang und ihre Schützlinge besucht. Erstens: Obwohl hier fünf Kleinkinder spielen, wirkt das gemütliche Wohnzimmer mit dem Sofa, dem großen Esstisch, dem Ofen und den vielen Sitzkissen ziemlich gut aufgeräumt. Und zweitens: Die Kinder sagen »Mama« zu ihrer Tagesmutter.Bei der Sache mit der Ordnung wiegelt Häuser-Lang ein bisschen ab. Manchmal sehe es auch anders aus. »Aber die Kinder können nicht konzentriert spielen, wenn alles durcheinander liegt.« Und »Mama« sagten die Kleinen nur, solange »Stephanie« für sie zu schwierig sei. »Sie können aber zwischen mir und ihrer richtigen Mutter sehr genau unterscheiden,« versichert die Licherin. Das stellt sich später bei einem kleinen Fragespiel auch schnell heraus. »Wo ist die Mama?« fragt Häuser-Lang. »Mama Arbeit«, lautet die Antwort. Oder auch »Mama zu Hause. Bibi« – Majas Mutter ist mit dem neugeborenen Geschwisterchen daheim.