Gießen/Laubach (bnf). Großer Bahnhof am Montag gegen 15 Uhr an der Wetterfelder Fischzuchtanlage für ein Wanderfalken-Weibchen: Für Fotografen und für die Fernsehkamera der »Hessenschau« musste das Tier posieren, bevor es in die Freiheit entlassen werden konnte – nach längerer Zeit des Leidens und Genesens.