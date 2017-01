Vorstandsposten bleiben unbesetzt

Die treuen Mitglieder bekommen als Dankeszeichen für die langjährige Unterstützung eine Urkunde überreicht. (Foto: gjo) © Helmut Hofmann

Über das Minus im Geschäftsjahr berichtete Kassenwart Uwe Diehl auf der Jahreshauptversammlung des Sportvereins. Als Ursache nannte er schlechte Besucherzahlen bei einigen Veranstaltungen. Während durch die Prunksitzung mit Kinderfasching, das Volkswandern an Himmelfahrt und beim Weihnachtsbummel etwas in die Kasse kam, kamen zum Rockkonzert zum 90-jährigen Vereinsbestehen zu wenig Zuhörer. Auch mit dem Faschingslichterumzug gab es keine Aufbesserung des Kassenbestandes. Diehl plädierte daher dafür, über Wege zu einer ausgeglichenen Bilanz nachzudenken.Ein Höhepunkt im Vereinsjahr war der Besuch der FFH-Fußballschule, die auch dieses Jahr zu Ostern wieder auf dem Sportplatz für Betrieb sorgen will. Sportlich sieht es derzeit im Tischtennis gut für den VfB aus. Die erste Mannschaft belegt in der Bezirksliga einen Nichtabstiegsplatz, die zweite Mannschaft ist ohne Punktverlust Tabellenführer in der ersten Kreisklasse. In ihrer letzten Saison erreichte die Jugendmannschaft in der Kreisliga einen Mittelplatz – sie besteht nicht weiter fort.Tanja Heies gab eine zufriedene Bilanz aus der Gymnastikabteilung. Neu im Angebot ist »Funky Fit – Functional Fitness für Kids und Teens« im Alter von 8 bis 18 Jahren. Die Fußballabteilung kämpft hingegen nach Spielerabgängen auf einem 14. Platz in der Kreisoberliga gegen den Abstieg. Die zweite Mannschaft ist Letzter der B-Klasse.Für 25 Jahre wurde Andrea Domladovac und Angelique Guthier gedankt, für 40 Jahre Adolf Lehr, Ramona Wörner, Bettina Kozy, Tanja Engel, Jens Wörner, Lydia Diehl, Christine Mäser, Christa Lehr, Hiltrud Kreusel, Adelheid Diehl, Andreas Koch, Gerda Koch und Helga Parr. Seit 50 Jahren unterstützen den VfB Günter Alles, Manfred Dudler, Uwe Gruber, Bodo Feyh und Hartmut Wörner und für 60 Jahre wurde Manfred Diehl geehrt, der gleichzeitig Ehrenmitglied wurde.Die Ergebnisse der Wahlen: Vorsitzender ist Michael Alles, Stellvertreterin Tanja Heies, Kassenwart Markus Hölscher, Beisitzer Hartmut Wörner und Marcel Wörner, Abteilungsleiter Tischtennis Michael Hahn. Der Mitgliedsbeitrag für Kinder wurde auf15 Euro pro Jahr erhöht.