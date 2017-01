In Lang-Göns soll Sport- und Kulturzentrum entstehen

Für das Sport- und Kulturzentrum müsste das alte Feuerwehrgerätehaus abgerissen werden. (Archivfoto: Andrea Kuhn-Geck) © Alexander Geck

Bereits im November hatten die Gemeindevertreter über den Antrag von CDU/FDP und Grünen diskutiert. Demnach sollen das Feuerwehrgerätehaus abgerissen, die Bushaltestelle an die Ecke Jahnstraße/Niederhofen verlegt, die Zufahrt über die Brücke zur Straße Niederhofen ab dem Lochermühlsweg gesperrt und Parkplätze in der Jahnstraße und im Lochermühlsweg angelegt werden. Der gewonnene Platz soll vor allem den jungen Lang-Gönsern zugute kommen. Auch die Errichtung einer Bühne sowie einer Brücke, die den Platz des alten Feuerwehrgerätehauses mit der Fläche des bisherigen Spielplatzes verbindet, sei denkbar. Außerdem solle eine Feuerstelle eingerichtet und ein Häuschen samt WC und Lagerfläche aufgestellt werden.Denise Boller (CDU) betonte am Montag im Ausschuss jedoch, dass es sich lediglich um eine grobe Planung handele, das Projekt solle gemeinsam erarbeitet werden. Kristine Tromsdorf von der SPD äußerte Zustimmung, sie hatte aber auch Anmerkungen. So forderte sie zum Beispiel, das Vorhaben mit der geplanten Neugestaltung der bestehenden Spielplätze abzugleichen. Bürgermeister Röhrig verwies auf einige Hürden. So sei zum Beispiel die Verlegung der Bushaltestelle problematisch, weil die Lehrer den Weg der Kinder nicht mehr einsehen könnten. Er erinnerte zudem an die Anwohner, die durch eine Bühne womöglich gestört würden. Nicht zuletzt verlaufe unter dem Areal der Bachkanal, der saniert werden müsse.Alles Punkte, die die Arbeitsgruppe nun klären soll. Neben jeweils einem Vertreter jeder Fraktion soll auch ein Mitglied des Ortsbeirats an der Runde teilnehmen.