66-Jährige stirbt bei Unfall auf der B3

Ein hinter der 42-Jährigen fahrender Lkw konnte dagegen nicht mehr reagieren, sodass es zum Frontalzusammenstoß kam. Sowohl die Polo-Fahrerin als auch ihr siebenjähriges Kind auf dem Rücksitz und der 50-jährige Lkw-Fahrer blieben dabei unverletzt, erlitten jedoch einen Schock und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die 66-jährige Opel-Fahrerin verstarb noch an der Unfallstelle.Aufgrund einer erheblichen Menge auslaufender Betriebsstoffe und wegen der schwierigen Bergung des Lkw, bei der ein Kran benötigt wurde, blieb die Bundesstraße bis 16.30 Uhr voll gesperrt. An den beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Am Lkw entstand ein erheblicher Frontschaden, sodass sich der Gesamtschaden laut Polizei auf mindestens 30 000 Euro beläuft.Auf WZ-Anfrage berichtete Polizeipressesprecher Martin Ahlich, dass Zeugen beobachtet hätten, wie die Opel-Fahrerin langsam in den Gegenverkehr abgedriftet sei. Etwaige Schlussfolgerungen auf gesundheitliche Gründe als Unfallursache tat Ahlich allerdings als Spekulationen ab.