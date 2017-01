Kein Durchkommen mehr in Atzbach

Die Bauarbeiten erreichen nun die Geschäfte zwischen Kinzenbacher Straße und Dreihäuser Platz mitten in Atzbach. (Foto: so) © Ruediger Sossdorf

Damit erreicht die Baustelle nun den Abschnitt, in dem die meisten Geschäfte betroffen sind: Metzger und Bäcker, Sonnenstudio und Friseursalon sind dann für ihre Kunden nurmehr eingeschränkt erreichbar.Wir hatten bereits im November bei Geschäftsleuten nachgefragt, wie sie damit zurechtkommen. Metzger Bechthold, dessen gut frequentiertes Geschäft direkt an der Straße liegt, zeigte sich trotz der unvermeidlichen Widrigkeiten optimistisch: »Jetzt können wir feststellen, wie attraktiv wir für unsere Kunden sind«, sagt er selbstbewusst. Und war schon froh, dass er die Baustelle nicht gerade vor dem Weihnachtsgeschäft vor die Türe bekommt. Gleichwohl merkt auch er ebenso wie die Bäckerei, dass die Laufkundschaft weniger wird, die mal schnell ein belegtes Brötchen auf die Hand holt. Umsatzeinbußen sind da schwerlich zu vermeiden. Der Metzgermeister sprach bereits im Herbst von der Gefahr, dass sich die Kundschaft »verläuft«, dass sie sich neue Einkaufsmöglichkeiten sucht. Um da gegenzusteuern, müsse man für die Kunden attraktiv bleiben. Die Metzgerei werde weiter mit Frische und Qualität überzeugen, sagt Bechthold, der zudem über einen kostenlosen Lieferservice nachgedacht hat.»Wir bitten bereits jetzt alle Betroffenen, insbesondere die Anlieger, um Verständnis, dass es zu Behinderungen und Einschränkungen kommen wird«, wirbt Bürgermeister Eckhard Schulz um Nachsicht. Dies auch in dem Wissen, dass es aktuell durch einen starken Wintereinbruch nochmals zu Verzögerungen kommen kann. Anliegern, die auf ihr Auto angewiesen sind, wird geraten, dieses ggf. vor Baubeginn in einer Nachbarstraße abzustellen, da an dem Tag der Fräsarbeiten die Straße voraussichtlich nicht befahren werden kann.Begonnen haben die Arbeiten bereits im vergangenen Frühsommer mit einem ersten Abschnitt zwischen dem Ortseingang und dem Abzweig Kinzenbacher Straße. Dort sind die Bauarbeiten abgeschlossen, aber es wird voraussichtlich bis Frühjahr 2018 dauern, bis alles erledigt ist. Insgesamt werden sechs Abschnitte gebildet, um die Beeinträchtigungen nicht allzu groß werden zu lassen. Der Anliegerverkehr innerorts wird so weit wie möglich aufrechterhalten.Was wird im Einzelnen gemacht? Die komplette Atzbacher Ortsdurchfahrt mit einer Länge von rund einem Kilometer ist baufällig, hinzukommt der Abschnitt zwischen Atzbach und Dorlar mit einer Länge von 500 Metern. Auch dieses Stück hat die Straßenbauverwaltung als »sanierungsbedürftig« eingestuft. Hessen Mobil ist zuständig, weil es sich um eine Landesstraße handelt, die Heuchelheim mit Atzbach und Dorlar verbindet. Die Gemeinde Lahnau erneuert Wasserleitungen und den Kanal. Insofern handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt des Landes und der Kommune.