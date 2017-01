Moderator Ricky Scherf (r.) mit den Bunnys. Im Hintergrund in der Mitte Tobias und Matthias Rudel (r.) vom Stallburschenpräsidium. (tr) © Horst Lember

Eröffnete wurde das Programm mit Hits auf dem Xylofon, gespielt von der Gruppe Firebeazz aus Großen-Buseck. Danach begeisterte der Fanfarenzug der Hansa Gießen das Präsidium. Nun zogen die Bunnys, die an diesem Abend die Bedienung übernahmen, in den Saal ein und wurden von den Moderatoren Ricky Scherf und Florian Röhrich vorgestellt. Einen Hochkaräter unter den Büttenredner konnte der Verein mit Boris Reisert aus Rödermark-Ober-Roden gewinnen. Er ist bekannt aus dem Hessischen Rundfunk und von den Mainzer Sitzungen. Bei seinem Vortrag »Mit Lustig ist Schluss« ging er auf sein fortschreitendes Alter ein, denn im Sommer wird er 30.Der »Männerabend« erreichte einen weiteren Höhepunkt, als Racel und Lucy einen erotischen Tanz boten – da forderte das Publikum lautstark eine Zugabe ein. Später zeigten sie noch einen Striptease. Alles in allen eine gelungene Herrensitzung, die es verdient hat, auch künftig im Hungener Karneval Bestand zu haben. Das Publikum dankte mit viel Applaus.Beim Körbchen-Wettbewerb siegte die Mannschaft der Gießener Fastnachtsvereinigung gefolgt von den Inheidener Jungs und den Rodheimer Faschingsfreunden. Als Prämie gab es Fässchen »aus dem Herzen der Natur« sowie für alle Teilnehmer Freikarten für das Jürgen-Drews-Konzert am Inheidener Seefest 2017.