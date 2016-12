Bei der IPV in Inheiden geht es weiter: Dometic-Präsident Roger Johansson. (bf) © pv

Diese »Personalanpassung« sei im Betrieb kommuniziert, hieß es. Man versuche, soziale Härten zu vermeiden. Zorn: »Die Kernmannschaft bleibt.« Unverändert auch das Portfolio: »Ezetil«-Kühlboxen (aktive wie passive) und »La Playa«-Isoflaschen nehme Dometic ebenso ins Programm wie die »Alpengaudi«- Schlitten. Dies sei eine äußerst brauchbare Ergänzung der seitherigen Angebotspalette, unterstrich der Schweden-Konzernchef – vor allem in Hinblick auf den nach wie vor wachsenden Markt in Osteuropa, der von der IPV ertragreich genutzt, ihr aber auch teilweise zum Verhängnis geworden war. Allein das Russland-Embargo habe 60 bis 70 Prozent Umsatzeinbrüche zur Folge gehabt, betonte Zorn, dessen Söhne Christian und Alexander im Unternehmen an der Ezetilstraße bleiben. Um die 25 Millionen Euro Umsatz hatte die IPV bis vor zwei, drei Jahren gemacht. Johansson nannte 15 Millionen Euro als erstes Ziel. Dometic hat weltweit nahezu 6400 Mitarbeiter und zahlreiche Produktionsstandorte, darunter Dillenburg und Siegen. Manfred Zorn lobte Plathners Arbeit und den Beitrag der Sparkasse Gießen: Ohne diese wäre das Schiff gesunken. »Jetzt haben wir nur einen Wunsch: Schönes Wetter! Kalte Winter und heiße Sommer – dann läuft’s!«