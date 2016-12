Hirten haben Hochkonjunktur

Meisezahl hat mit seiner Herde in den vergangenen Tagen gut Strecke gemacht. Am Mittwoch waren die mehr als 600 Tiere noch zwischen Bellersheim und Bettenhausen eingepfercht. Seither sind sie mit dem Schäfer, den Hütehunden Fanny und Atze sowie dem Esel Frieda weitergezogen zum Feldheimer Wald. Von dort geht es heute zurück in den Stall am Riesengrabenweg.Dass die Tiere überhaupt bis Weihnachten draußen bleiben konnten, hätte Meisezahl gar nicht erwartet. »Das Futter war mehr als bescheiden, der Herbst war zu trocken, das Gras ist nicht mehr gewachsen.« Aber die Greening-Flächen, die die EU den Landwirten abverlangt, halfen den Schafen über die mageren Zeiten weg. Diese Zwischenfrüchte seien wie ein Weihnachtsbraten, scherzt der Schäfer.Eine Woche vor dem Jahreswechsel aber hat die Natur nichts mehr zu bieten: Die Schafe kommen in den Stall, wo es sich die fünf Böcke schon längst gemütlich machen durften. Auf den Schäfer wartet in den kommenden Monaten anstrengende Arbeit.Die Klauen müssen beschnitten werden. Und am 10. Januar beginnt die Lammsaison. An manchen Tagen kommen 20 bis 25 Lämmchen auf die Welt, je nachdem, wie hochwertig die Nahrung war, die Tiere fünf Monate zuvor zum Zeitpunkt der Empfängnis zu sich genommen habe. »Bei eiweißreichem Futter kommen mehr Zwillinge«, weiß der Fachmann.Die meisten Tiere, die Meisezahl mit sich führt, gehören seinem Arbeitgeber, der Stadt Hungen. Er selbst hat 180 Tiere mit Nachzucht, außerdem führt er in der Herde die Schafe eines Halters aus Inheiden mit.Früher war das anders. Da betreute Meisezahl Tiere von etwa 15 Privatleuten.