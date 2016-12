Die Rechtenbacherin Ina Schütte feiert das Weihnachtsfest in Burundis Hauptstadt Bujumbura bei Temperaturen um die 30 Grad. © Red

Schon von Kindesbeinen an ist Ina Schütte der christliche Glaube wichtig. Sie gehört zum Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) und zur Evangelischen Gemeinschaft in Rechtenbach. Hier hat sie einige Jahren in Jugendgruppen mitgearbeitet.Die 37-Jährige erhielt ihre Ausbildung als Erzieherin an der Käthe-Kollwitz-Schule in Wetzlar. Ihr Anerkennungspraktikum absolvierte sie in Marburg in einer familienintegrativen Gruppe. In Rechtenbach war sie einige Monate im Kindergarten »Leuchtturm« tätig. Ein Jahr lang hat sie eine Kindertagesstätte in der Stadt Chiangmai im Norden Thailands geleitet. Anschließend hat sie das Theologische Seminar der Liebenzeller Mission im Schwarzwald besucht. Von dort ging es nach Kanada zur Outdoor-Ausbildung. In Toronto war sie in der Begleitung von Flüchtlingen aktiv.Weil die Arbeitsmöglichkeit in Burundi zunächst ausblieb, ergab sich, dass Schütte in einem Projekt einer internationalen Gemeinde mithelfen konnte, die mit Kindern arbeiten, die aus den schwierigen und ärmeren Vierteln kommen«. Dieses Projekt ist zu einem Teil ihrer Arbeit geworden. Die Rechtenbacherin ist verantwortlich dafür, das Team zu schulen und anzuleiten, denn Ziel sei es, dass Einheimische bald das Projekt selbstständig weiterführen.Außerdem hält Ina Schütte mit weiteren Missionaren Schulungen und trainiert Christen als Mitarbeiter für Kindergruppen. Sie kümmert sich um fünf Witwen und deren Kinder, die in Not sind. »Das ist meine persönliche Missionsarbeit, aber ich sehe darin Gottes Auftrag für uns, hier in Burundi den Menschen Gottes Liebe weiterzugeben«, schildert sie. Weihnachten habe in Burundi nicht die gleiche Bedeutung wie in Deutschland. Für die Menschen in dem afrikanischen Land bedeutet das Fest gutes Essen und neue Kleidung sowie viel Zeit, um sich mit Verwandten zu treffen. »Mich beeindruckt, dass Christen hier in Burundi Weihnachten als Anlass sehen, viel zu beten. So gibt es gerade jetzt in der Woche vor Weihnachten viele Gebetsveranstaltungen.«Für Europäer sei es kaum vorstellbar, Weihnachten bei sommerlichen Temperaturen zu feiern. Lieder wie »Jingle Bells« und »Leise rieselt der Schnee« wirken total fehlplatziert, während die Menschen im T-Shirt unterwegs sind. Auch ein Tannenbaum mit Kerzen wäre nicht denkbar, die Kerzen würden dahin schmelzen. »Ich versuche, etwas in Stimmung zu kommen, indem ich meine Wohnung weihnachtlich dekoriere«, erzählt die Rechtenbacherin. Hier werde ihr bewusst, dass es an Weihnachten nicht um die typische Stimmung gehe, um Schnee, das Backen von Plätzchen oder darum, schnell noch Geschenke zu kaufen. »In Bujumbura kann ich mein Herz innerlich darauf vorbereiten, worum es an Weihnachten eigentlich geht: Die Geburt Jesus – Gottes größtes Geschenk an diese Welt.« Dazu brauche sie weder Schnee noch Kälte.»Weihnachten ist in Deutschland ein Familienfest, nun bin ich alleine in Burundi. Was ich sehr schätze ist, dass ich erleben darf, wie andere Familien ihre Türen für mich aufmachen, mich einladen mit ihnen zu feiern, einfach Teil ihrer Familie zu sein. Da fühle ich mich jedes Mal besonders beschenkt«, erzählt Ina Schütte, die natürlich auch versucht, per Telefon mit ihrer Mutter Sigrid in Rechtenbach über die Festtage in Kontakt zu kommen. Dafür muss aber das Telefon funktionieren, was manchmal ein Problem ist.