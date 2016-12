Aus fürs Gewerbegebiet: Schaumwein zum Finale

Bis auf Weiteres sind die Pläne gestoppt für ein interkommunales Gewerbegebiet zwischen den Kreiseln nahe Biebertal, Heuchelheim und Wettenberg . Nun stellt Biebertal Überlegungen für ein kleineres Gebiet am Ortsrand von Rodheim-Bieber (oben links) an. Oben rechts Krofdorf-Gleiberg; im Bildvordergrund links das Ende des Gewerbegebiets Heuchelheim-Nord, unten rechts der Solarpark. (Foto: Henß) © Manfred Henss

Für zuerst 17, später elf Hektar, weitgehend auf Biebertaler Gemarkung zwischen den Kreiseln, hatten die drei Gemeinden Biebertal, Heuchelheim und Wettenberg ab dem Jahr 2011 Überlegungen angestellt, um ortsansässigen Betrieben mit frischem Land Perspektiven zum Erweitern oder Umsiedeln zu bieten. Maßgeblich gefördert wurden diese Ideen von den drei Bürgermeistern. Grüne, Landwirte und Naturschutzverbände positionierten sich im Laufe der Zeit gegen das Vorhaben, erinnert Henrich. Während in Biebertal und Wettenberg politische Mehrheiten zur Entwicklung von Gewerbeflächen standen, nahm in Heuchelheim die Zustimmung ab. Ab 2015 hatte auch die CDU-geführte Koalition »Beratungsbedarf« gesehen.Henrich sprach am Montag vor Parteifreunden zudem von einem »inhaltlich und fachlich schlecht vorbereiteten« Antrag auf Abweichung von den Vorgaben des regionalen Raumordnungsplanes. Denn das hätte das Regierungspräsidium genehmigen müssen. Das RP hakte seinerzeit mit einem Fragenkatalog nach, auch mit Blick auf nötige Ausgleichsflächen – dazu hätte Heuchelheim nach Dafürhalten des Grünen nichts anzubieten gehabt; und auch Wettenberg habe sich mit Ausgleichsflächen schwer getan.Henrich erwähnte die Rolle des NABU, der sich gegen ein weiteres Gewerbegebiet positioniert hatte – nicht von ungefähr war am Montag auch das Rodheim-Bieberer NABU-Vorstandsmitglied Stefanie Plüschke zu Gast bei den Heuchelheimer Grünen; sie sitzt zugleich für die Freien Wähler in der Biebertaler Gemeindevertretung. Eingeladen (aber verhindert) war zudem der Vorsitzende der Heuchelheimer Gemeindevertretung, Peter Neidel. Der Christdemokrat, heute Stadtrat für Bauen in Gießen, hatte sich ebenfalls kritisch mit dem Gewerbegebietsvorhaben auseinandergesetzt und sich hinsichtlich der letztlich ablehnenden Entscheidungfindung in Heuchelheim die Einmischung der Nachbarn verbeten.Befürworter und Gegner der Gewerbeflächen fanden sich in allen drei Kommunen: In Heuchelheim lehnten letztlich Grüne, KWI, FW, FDP und CDU mehrheitlich ab; in Biebertal nur die Grünen, während SPD, CDU und Freie Wähler jüngst ausdrücklich das Ende der Pläne bedauerten. In Wettenberg hatten Freie Wähler und Teile der CDU Bedenken. Wobei in Wettenberg kein ablehnender Beschluss zum Ende der Planungen gefasst wurde. Die SPD und mit ihr die Mehrheit der Gemeindevertretung befand, dass ein Ende des Verfahrens von Biebertal auszugehen hat. Dort liegt das meiste Land; insofern ist die Gemeinde Herrin des Verfahrens.