Kirchenbank statt Kanzel: Hartmut Miethe geht in den Ruhestand

Miethe, der im vergangenen August seinen 65. August mit einer Kunstausstellung feierte, wurde von den Gläubigen geschätzt. Er kämpfte für das Leben in seinen Gemeinden, und dies nicht nur, wenn es um die Kirche direkt ging. Gleichzeitig hatte er keine Angst davor anzuecken. Er stieß Diskussionen an, etwa in den 1980er Jahren zur Homosexualität, und lebte den Grundsatz, dass Kirche sich gerade um die sozial Schwachen kümmern müsse. Den Entschluss Pfarrer zu werden hat er nicht bereut.Schon als Kind fand er die Kirche spannend. Manchmal ging er sonntags allein in den Gottesdienst, weil er fasziniert von den Bildern an den Wänden, der Musik, der Atmosphäre war. Auch die anderen Kinder merkten das – und teilten ihm beim Spielen darum eine ganz bestimmte Rolle zu: »Ich war bei der Kinderhochzeit immer der Pfarrer. Das war einfach so«, erinnert sich Miethe an seine Kindheit in Darmstadt. Die Familie zog nach Luxemburg, wo er konfirmiert wurde, dann nach Friedberg. Dass er danach Mittelhessen nie wirklich verlassen würde, konnte er damals noch nicht ahnen. »Ich konnte mich von der Region nicht lösen. Das ist mir unerklärlich.« Und fügt nach einem Moment hinzu: »Ich empfinde es als Heimat.«Jedoch wusste er genau, dass er Pfarrer werden will. Nur kurz hatte er einmal darüber nachgedacht, Lehramt zu studieren. Doch als er erfuhr, dass er als Theologe auch unterrichten darf, war sein Berufswunsch klar. Nach dem Studium in Marburg und der Vikarszeit mit religionspädagogischer Prüfung an der Landgraf-Ludwig-Schule trat der junge Pfarrer 1981 seine erste Stelle in der Kirchengemeinde Ettingshausen und Hattenrod an. Diese war zuvor sechs Jahre vakant gewesen. »Die Leute haben sich sehr gefreut, wieder einen Pfarrer zu haben. Ich habe auch als Berufsanfänger großes Vertrauen genossen.«Hier erlebte er einen der schönsten Momente in seiner Laufbahn: die Wiedereröffnung der Grundschule Ettingshausen, die einige Jahre zuvor geschlossen worden war. Doch es fand sich eine Gruppe Ettingshäuser, die für die Wiedereröffnung der Schule im Dorf kämpften, darunter auch der Pfarrer. Und sie hatten Erfolg: Dank geburtenstarker Jahrgänge und eines wohlwollenden Kultusministers gab es wieder eine Grundschule im Dorf.